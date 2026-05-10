Bătrână, arsă de vie după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări în Buzău

O femeie de 89 de ani a ars de vie, după ce un incendiu a izbucnit în casa în care locuia în Boboc, judeţul Buzău. Bătrâna a fost găsită carbonizată.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 14:44
Bătrână, arsă de vie după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări în Buzău Ambulanţă pe stradă - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea unui posibil incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Boboc, anunță ISU Buzău.

La locul incidentului au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Arsă de vie în casă

Articolul continuă după reclamă

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul era deja stins, însă în interiorul casei se mai manifestau degajări de fum. În urma evenimentului, mobilierul din două camere ale locuinței a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați.

În interiorul imobilului, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de 89 de ani. Incendiul a fost lichidat, iar cauza probabilă a producerii acestuia urmează să fie stabilită de autorități.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu buzau casa batrana
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Bătrână, arsă de vie după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări în Buzău
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.