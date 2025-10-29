Mii de sindicalişti protestează în Piața Victoriei: "Nu mai acceptăm austeritate". Bărbat, prins cu un briceag

Marile confederații sindicale protestează, miercuri, în București, în fața Guvernului. Aceștia critică măsurile de austeritate adoptate de Executiv și solicită creșterea salariului minim, majorarea pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă. Mai mulţi bărbaţi care nu erau membri de sindicat au fost depistaţi de jandarmi că intenţionau să participe la protest. Unul dintre ei avea asupra sa un briceag şi un patent cu o lamă ascuţită. El a fost dus la Poliţie pentru cercetări.

Mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, în Piaţa Victoriei. "Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere", au transmis sindicaliştii. În faţa Guvernului s-au strâns reprezentanţi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţiei Sindicale "Cartel Alfa", CNSLR-Frăţia şi ai Confederaţiei Sindicale Naţională Meridian.

Jandarmii au descoperit persoane neafiliate protestului oficial, dintre care una avea un briceag şi un patent multifuncţional cu o lamă ascuţită. Aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat. Bărbatul a fost dus la Poliţie pentru continuarea cercetărilor. Aceasta a fost dusă la poliție, iar autoritățile avertizează că prezența la mitinguri cu astfel de obiecte este ilegală, relatează news.ro.

Sindicatele protestează în Piaţa Victoriei faţă de măsurile de austeritate

Protestatarii solicită Guvernului să aplice cerinţele constituţionale de dezvoltare a ţării pe toate planurile şi asigurare a unui trai decent pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, sex, vârsta, religie, stare de sănătate. "Întrucât sindicatele politiştilor şi Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) fac parte din Confederaţiile organizatoare, noi, SCMD facem următorul apel către toţi membrii noştri, ai asociaţiilor rezerviştilor, organizate sau nu în forum şi ale pensionarilor civili să participe fără excepţii. Îndeosebi bucureştenii, dacă vrem să mai avem un viitor într-o ţară europeană numită România!", au anunţat sindicaliştii, citaţi de Agerpres.

Totodată, Federaţia Columna-Scor a iniţiat un nou apel către Guvern pentru a aloca sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită. "Ne vom susţine această revendicare, protestând în faţa Guvernului în data de 29 octombrie 2025! România reală la acest moment înseamnă: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Maramureş, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Mehedinţi, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025; DGASPC Satu Mare, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025", au precizat reprezentanţii sindicatului.

Conform sursei citate, 5.000 de salariaţi "au fost uitaţi de Guvern, care refuză să reacţioneze, iar 5.000 de salariaţi nu mai sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate". "Sunt salariaţi cărora nu le sunt plătite contribuţiile la pensii. Sunt salariaţi care, nefiind plătiţi, prin nepăsarea decidenţilor, au prestat muncă la negru în folosul instituţiilor. Angajaţii nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să îşi plătească creditele şi utilităţile. În următoarea perioadă, respectiv 8-15 noiembrie 2025, alte 10 Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu vor putea plăti salariile angajaţilor. Numărul angajaţilor neplătiţi de statul român creşte la peste 10.000. Nu este vina angajaţilor că Guvernul nu a mai actualizat standardele de cost din anul 2022. Acesta este modelul de Românie decentă, pe care Guvernul actual doreşte să îl promoveze?! Numai premierul poate opri agonia a mii de familii, uitate şi umilite prin atitudinea de până acum a decidenţilor. Domnule Bolojan! Alocaţi sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită, fără întârzieri", se mai precizează în anunţul sindicaliştilor.

Programul manifestării şi restricţii de trafic

Protestul sindicatelor este programt miercuri între orele 07.30-16.00

între orele 07.30-09.30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

între orele 09.30-15.00, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

între orele 15.00-16.00, plecarea participanţilor.

"În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficului rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30 va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei", a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Traversarea participanţilor se va realiza exclusiv sub îndrumarea poliţiştilor rutieri. Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

"Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înţeles intenţia de a traversa", a mai transmis Poliţia.

