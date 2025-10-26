Operaţiune de salvare cu final tragic la Râmnicu Vâlcea! Un bărbat care ameninţa că se sinucide s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc înainte ca pompierii să reuşească să umfle salteaua de protecţie. Omul a căzut în perna gonflabilă, dar aceasta nu a reuşit să amortizeze suficient de mult impactul cu asfaltul.

Pompierii încearcă să îl calmeze pe bărbatul de 52 de ani care stă pe pervazul balconului, cu picioarele în exterior.

Pompierii încep să întindă perna gonflabilă. În momentul în care bărbatul dă semne că s-a hotărât să se arunce, pompierii par că se panichează şi nu mai ştiu cum să acţioneze. Martorii spun că în acel moment încă nu începuseră să umfle salteaua.

"La etajul doi, mă duc la etajul doi să îl ţin de picioare. Vino şi ţine! Vino şi ţine am zis. Ţine de acolo, acolo nu e suficient!", se aud salvatorii.

Cum au eşuat salvatorii

Între timp, instinctul de conservare îl împinge pe sinucigaş să se întoarcă în balcon. Dar nu mai are putere. Se zbate să se ţină cât mai mult de balustradă, dar în cele din urmă se prăbuşeşte de la 12 metri în perna gonflabilă care este tot neumflată.

"În urma impactului şi după ce a fost evaluată medical, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, s-a declarat decesul victimei", a declarat locotenent Ileana Droașcă, purtător de cuvânt ISU Vâlcea.

Îngroziţi, vecinii le reproşează pompierilor că nu au umflat mai repede salteaua gonflabilă.

Şeful DSU, Raed Arafat, susţine că, în astfel de situaţii, fiecare secundă contează. "Sub un minut este timpul de umflare, dar bineînţeles trebuie poziţionată, desfăcută, tot. Dar în momentul în care începe umflarea ei, poate fi umflată în sub un minut", a declarat Raed Arafat - şeful DSU.

Din imaginile primite pe Fii Observator se vede că au trecut 30 de secunde de când a început filmarea până când s-a aruncat bărbatul. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea nu a anunţat cât timp a avut la dispoziţie pentru a umfla salteaua. În plus, un medic psihiatru a observat că din scenă lipsea un negociator specializat în situaţii de criză.

"Procedura pentru a preîntâmpina astfel de cazuri este de comunicare şi aici trebuie să se producă o alianţă terapeutică din primele momente. Este vorba de un negociator care trebuie să fie calm, dispus să asculte, să transmită prin limbajul corpului că are timp şi disponibilitate să facă asta, să lase loc pentru persoana care suferă să vorbească", a declarat medic psihiatru.

Înainte să se arunce de la etaj, bărbatul s-a tăiat în apartament şi i-a lăsat iubitei un bilet de adio, în care vorbea despre un credit bancar. ISU Vâlcea nu a anunţat dacă începe o investigaţie internă legată de intervenţia pompierilor.

