Cei mai buni salvatori necuvântători se întrec în aceste zile la Craiova. Zece dintre cele mai experimentate echipe canine de intervenţie din ţară au venit pentru a-şi demonstra abilităţile în probe dificile: căutare în dărâmături, la suprafaţă şi identificare de urmă.

Scenariile sunt recreate la milimetru după intervenţiile reale, acolo unde, în caz de cutremur sau dispariţii în pădure, câinii sunt primii care pătrund în zonele periculoase, inaccesibile salvatorilor.

Prima probă i-a pus pe câini în faţa unei misiuni aparent simple, dar extrem de solicitantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

De la primele comenzi, câinii au pornit pe cărări şi au analizat fiecare miros, concentrându-se pe singurul lucru care contează într-o intervenţie reală: găsirea omului aflat în pericol.

A doua probă a fost şi mai dificilă - căutarea sub dărâmături.

ZO, o femelă de şapte ani, din rasa Border Terrier, cunoscută pentru rezistență și inteligență a găsit toate cele patru victime. Lucrează cu antrenoarea ei, Iulia, încă de la șase luni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Baza de date creată în urma concursului va permite o coordonare mai rapidă şi mai eficientă la nivel naţional şi internaţional.

În caz de dezastru, cele mai pregătite echipe vor fi trimise exact acolo unde este nevoie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰