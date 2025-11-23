Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cele mai bune echipe canine din ţară s-au reunit la Craiova, pentru o competiţie specială

Cei mai buni salvatori necuvântători se întrec în aceste zile la Craiova. Zece dintre cele mai experimentate echipe canine de intervenţie din ţară au venit pentru a-şi demonstra abilităţile în probe dificile: căutare în dărâmături, la suprafaţă şi identificare de urmă.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 09:46

Scenariile sunt recreate la milimetru după intervenţiile reale, acolo unde, în caz de cutremur sau dispariţii în pădure, câinii sunt primii care pătrund în zonele periculoase, inaccesibile salvatorilor.

Prima probă i-a pus pe câini în faţa unei misiuni aparent simple, dar extrem de solicitantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

De la primele comenzi, câinii au pornit pe cărări şi au analizat fiecare miros, concentrându-se pe singurul lucru care contează într-o intervenţie reală: găsirea omului aflat în pericol.

A doua probă a fost şi mai dificilă - căutarea sub dărâmături.

ZO, o femelă de şapte ani, din rasa Border Terrier, cunoscută pentru rezistență și inteligență a găsit toate cele patru victime. Lucrează cu antrenoarea ei, Iulia, încă de la șase luni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Baza de date creată în urma concursului va permite o coordonare mai rapidă şi mai eficientă la nivel naţional şi internaţional.

În caz de dezastru, cele mai pregătite echipe vor fi trimise exact acolo unde este nevoie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caini salvare pericol dezastre
Înapoi la Homepage
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical?
Observator » Evenimente » Cele mai bune echipe canine din ţară s-au reunit la Craiova, pentru o competiţie specială