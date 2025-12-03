Video Peste 300 de căprioare, salvate de pescari în Siberia. Riscau să moară îngheţate în timpul migraţiei
Imagini cu puternic impact emoţional, surprinse într-o regiune din Siberia. Acolo mai mulţi pescari s-au implicat în misiuni de salvare a căprioarelor care riscau să moară îngheţate în timpul migraţiei către zonele muntoase din regiunea Altai.
30 de animale au fost recuperate de pescari şi cărate pe umeri sau transportate cu săniile spre zone mai sigure
Potrivit autorităţilor locale, peste 300 de căprioare au fost recuperate din lacurile îngheţate din regiune.
