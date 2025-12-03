Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peste 300 de căprioare, salvate de pescari în Siberia. Riscau să moară îngheţate în timpul migraţiei

Imagini cu puternic impact emoţional, surprinse într-o regiune din Siberia. Acolo mai mulţi pescari s-au implicat în misiuni de salvare a căprioarelor care riscau să moară îngheţate în timpul migraţiei către zonele muntoase din regiunea Altai.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 13:46

30 de animale au fost recuperate de pescari şi cărate pe umeri sau transportate cu săniile spre zone mai sigure

Potrivit autorităţilor locale, peste 300 de căprioare au fost recuperate din lacurile îngheţate din regiune.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caprioare siberia salvare
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri externe » Peste 300 de căprioare, salvate de pescari în Siberia. Riscau să moară îngheţate în timpul migraţiei