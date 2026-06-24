Sistemul anti-dronă american Merops a intrat oficial în apărarea României. De ce îl laudă ucrainenii

România a introdus oficial în dispozitivul de apărare al Armatei sistemul anti-dronă Merops, lăudat de ucraineni şi primit din partea Statelor Unite în cadrul Parteneriatului Strategic. Sistemul a fost testat în secret în ultimii ani în Ucraina iar ucrainenii spun că este eficient împotriva dronelor Shahed.

România va putea contracara dronele rusești cu sistemele americane Merops. "Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională. Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației", a anunţat azi Ministerul Apărării.

România a devenit a doua țară NATO care se înarmează cu sistemul MEROPS, după Polonia.

Ce este Merops

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unui comunicat al MApN, Merops este o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse, la altitudini joase.

"Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național. Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare aeriană și contra-UAS, în deplină coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru a răspunde eficient provocărilor actuale de securitate și pentru a asigura protecția cetățenilor și a teritoriului național", a mai transmis ministerul.

Sistemul, livrat și testat în secret în Ucraina

Sistemul a fost livrat și testat în secret în Ucraina, tocmai pentru că este considerat un mijloc inovator şi eficient. Merops ar fi doborât peste 1000 de drone Shahed în Ucraina anul trecut, potrivit presei de la Kiev.

Sistemul ar fi fost folosit în Ucraina încă din iunie 2024, însă desfăşurarea sa a fost ţinută secretă până în noiembrie 2025, când Kievul a anunţat oficial că a intrat în serviciul armatei ucrainene.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a spus într-un interviu acordat în martie pentru Bloomberg că SUA au trimis 10.000 de drone interceptoare Merops în Orientul Mijlociu, pentru că s-au dovedit eficiente în luptă, în Ucraina.

Costul estimat, de aproximativ 14.000-15.000 de dolari pe interceptor, este mai mic decât folosirea unor rachete scumpe de apărare antiaeriană. Cu toate astea, este mai scump decât unele interceptoare produse local în Ucraina, scrie presa ucraineană.