Şofer beat, la spital după ce a intrat cu maşina într-un buldoexcavator, în Dâmboviţa

Un bărbat a ajuns la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile, pe un drum din judeţul Dâmboviţa. Testul de alcoolemie pe care i l-au făcut poliţiştii a arătat că bărbatul era în stare avansată de ebrietate.

Accidentul rutier a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, în comuna Vulcana-Pandele din judeţul Dâmboviţa. „Din verificările preliminare, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat, de 43 de ani, din comuna Vulcana-Pandele, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 712, în localitatea Vulcana-Pandele, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile”, informează oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

La locul accidentului a intervenit un echipaj medical care a constatat că şoferul a fost rănit, fiind dus la spital.

Accidentul a avut loc e fondul consumului de alcool.

Poliţiştii care l-au testat cu aparatul etilotest pe bărbat au constatat că avea, în momentul producerii accidentului, o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţia continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

