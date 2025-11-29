Antena Meniu Search
Şofer beat, la spital după ce a intrat cu maşina într-un buldoexcavator, în Dâmboviţa

Un bărbat a ajuns la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile, pe un drum din judeţul Dâmboviţa. Testul de alcoolemie pe care i l-au făcut poliţiştii a arătat că bărbatul era în stare avansată de ebrietate.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 21:21
Ambulanţă Şofer beat, la spital după ce a intrat cu maşina într-un buldoexcavator, în Dâmboviţa - Shutterstock

Accidentul rutier a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, în comuna Vulcana-Pandele din judeţul Dâmboviţa. „Din verificările preliminare, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat, de 43 de ani, din comuna Vulcana-Pandele, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 712, în localitatea Vulcana-Pandele, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile”, informează oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

La locul accidentului a intervenit un echipaj medical care a constatat că şoferul a fost rănit, fiind dus la spital.

Accidentul a avut loc e fondul consumului de alcool.

Poliţiştii care l-au testat cu aparatul etilotest pe bărbat au constatat că avea, în momentul producerii accidentului, o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţia continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

