Un șofer în vârstă de 87 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce ar fi accidentat un bărbat de 66 de ani aflat pe trotinetă, care traversa regulamentar strada, și ar fi părăsit ulterior locul accidentului. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar conducătorul auto a fost identificat de polițiști la scurt timp după incident.

Șofer de 87 de ani din Alba, cercetat după ce a lovit un trotinetist de 66 de ani şi şi-a continuat drumul - Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Revoluţiei 1989 din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

"Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 87 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui bărbat, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trotinetă, pe pista special adiacentă trecerii pentru pietoni, intrând în coliziune cu acesta", se menţionează în comunicat.

În urma evenimentului rutier, bărbatul în vârstă de 66 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

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"Bărbatul în vârstă de 87 de ani a fost identificat şi oprit de poliţişti pe strada Iaşilor din municipiul Alba Iulia, acesta părăsind locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie", a precizat IPJ Alba.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.