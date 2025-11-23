Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţi de nivelul alcoolemiei

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a condus mașina în Cetatea de Baltă, județul Alba, deși era aproape de comă alcoolică. Avea o alcoolemie 2,93 gr/litru alcool pur în sânge.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 11:52
Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţii de nivelul alcoolemiei - Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţii de nivelul alcoolemiei - Hepta

Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 43 de ani, din comuna Adămuș, județul Mureș, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest

Acesta a fost prins vineri seara, în jurul orei 22.00, pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă, la volanul unui autoturism, deși era băut bine. Individul a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind dus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate au indicat concentrația de 2,93 g/l alcool pur în sânge, pentru prima probă și 2,76 g/l alcool pur în sânge, pentru a doua probă. Bărbatul de 43 de ani va fi prezentat duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alba sofer politie alcool
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este &#8220;extraordinar de inteligent&#8221;
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva?
Observator » Evenimente » Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţi de nivelul alcoolemiei