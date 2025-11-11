Antena Meniu Search
O persoană a fost găsită decedată într-un apartament din Alba Iulia. Locatarii au sesizat miros de gaz

Tragedie într-un bloc din Alba Iulia. O persoană a fost găsită decedată, marți seara, într-un apartament în care locatarii au simțit un puternic miros de gaz. Pompierii și echipajele DelgazGrid au intervenit de urgență, oprind alimentarea și ventilând clădirea. Poliția urmează să stabilească dacă decesul are legătură cu o posibilă scurgere de gaz.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 20:19
O persoană a fost găsită decedată într-un apartament dintr-un bloc din Alba Iulia unde pompierii militari au fost sesizaţi, marţi seara, prin 112, că se simte miros de gaz.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Alexandru Crişan, a anunţat că Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice pe strada Vasile Goldiş din Alba Iulia, în urma unui apel prin 112 prin care s-a sesizat miros de gaz pe casa scării unui bloc.

"A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului. La locul evenimentului se deplasează şi un echipaj din partea DelgazGrid. De asemenea, în urma recunoaşterii în teren, în interiorul unui apartament a fost găsită o persoană decedată. Se lucrează pentru ventilarea apartamentului şi a casei scării de bloc", a transmis Alexandru Crişan.

