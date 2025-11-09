Un bărbat s-a prăbuşit cu o parapantă, duminică după amiază, în zona localităţii Rimetea. Primele date arată că acesta este conştient, însă cu multiple traumatisme.

- Un bărbat a căzut cu parapanta în Alba. E în stare gravă cu multiple traumatisme - Salvamont Alba

"Echipajul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Aiud intervine in cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea unui bărbat căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea", informează, duminică după amiază, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Primele informaţii de la faţa locului arată că bărbatul prăbuşit cu parapanta a suferit multiple traumatisme, însă este conştient. El se află într-o zonă greu accesibilă, la ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de salvare fiind în desfăşurare. La locul producerii evenimentului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD.

