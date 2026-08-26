Un bărbat din Argeş a găsit un card şi l-a folosit de 17 ori la cumpărături. Valoarea prejudiciului

Un bărbat din comuna argeşeană Bârla, care a găsit un card bancar şi l-a folosit de 17 ori la cumpărături, a fost reţinut de poliţişti.

Un bărbat din Argeş a găsit un card şi l-a folosit de 17 ori la cumpărături. Care a fost valoarea prejudiciului - Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, păgubitul a sesizat autorităţile că a pierdut un card bancar într-un supermarket din Piteşti, iar ulterior a fost înştiinţat despre efectuarea mai multor tranzacţii bancare.

Care a fost valoarea prejudiciului

"În baza celor sesizate şi a primelor verificări, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (17 acte materiale), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. (...) În urma cercetărilor, a fost identificată persoana bănuită de săvârşirea infracţiunilor ce fac obiectul cercetărilor, respectiv un bărbat de 49 de ani, din comuna Bârla", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

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Valoarea prejudiciului a fost stabilită la aproximativ 750 de lei, suspectul efectuând cumpărături de valoare redusă, pentru care nu se solicită la plata cu cardul codul PIN. Poliţiştii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului, acesta urmând să fie prezentat în faţa procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.