Şofer începător din Braşov, prins băut la volan. A spus că a "băut o sticlă de whiskey şi câteva beri"

Un şofer care a obţinut permisul în urmă cu doar câteva luni a fost prins, duminică, băut la volan. „Am băut o sticlă de whiskey şi câteva beri”, le-a spus el poliţiştilor. În maşina la volanul căreia se afla bărbatul erau, de asemenea, trei copii şi partenera acestuia, scrie News.ro.

12.04.2026 , 21:52
Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie rutieră din Braşov duminică seară, pe drumul naţional 13, în afara localităţii Măieruş.

"Conducătorul auto, vizibil aflat sub influenţa alcoolului, deţinător de permis de conducere de doar câteva luni, a fost scos la timp din trafic de către colegii noştri, înainte de o posibilă tragedie, deoarece alcoolemia sa în urma testării cu aparatul etilotest a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, cu mult peste limita infracţională", informează oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Poliţiştii au constatat că în maşina bărbatului se aflau ceilalţi membri ai familiei, respectiv fetiţele sale, cu vârste de 1 şi 3 ani, partenera sa şi un minor de 15 ani.

"Am băut o sticlă de whiskey şi câteva beri", le-a mărturisit bărbatul poliţiştilor. 

Pe numele său a fost deschis dosar penal.

