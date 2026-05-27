Urmărire ca în filme din judeţul Braşov şi până în Prahova! Un tânăr de 26 de ani a furat mai multe bunuri, dar şi o maşină din curtea unei case din Braşov şi s-a făcut nevăzut.

Proprietarul a anunţat imediat poliţia care l-a identificat pe hoţ şi a încercat să-l oprească.

Bărbatul a ignorat însă semnalele poliţiştilor şi a continuat să gonească pe şosea cu agenţii pe urma lui. Mai mult, în cursa contracronometru, două maşini ale poliţiei au fost avariate.

În cele din urmă, tânărul a fost prins la Sinaia, după ce polițiștii au blocat drumul. Aceştia au fost nevoiţi să-l scoată cu forța din mașină și să-l încătușeze.

Articolul continuă după reclamă

Anda Anghelache Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰