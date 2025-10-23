Video Şofer străin de TIR, filmat în timp ce gonea haotic pe A1. A fost prins cu 2,67 g/l alcool în sânge
Imagini incredibile de pe Autostrada A1. Un cetăţean străin, şofer de TIR, a fost filmat în timp ce circula haotic pe sensul Sălişte-Sibiu.
Imaginile în care se vede clar că bărbatul abia ţine banda de mers au fost surprinse de un alt şofer şi, ulterior, pe mâna poliţiştilor.
La scurt timp după, individul a fost oprit şi testat cu aparatul etilotest, care a confirmat bănuielile agenţilor: 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele de sânge au confirmat o alcoolemie uriașă, de 2,67 g/l alcool pur în sânge.
Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar astăzi bărbatul va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă.
