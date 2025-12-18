Accident în lanţ pe una dintre cele mai circulate străzi din Craiova. Atenţie, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoţional!

Un şofer de de origine bulgară, de 61 de ani a făcut praf o maşina condusă de o femeie de 32 de ani, după ce a încercat să vireze la dreapta într-o intersecţie, însă fără să se asigure.

În momentul impactului, bărbatul a izbit un alt autoturism parcat şi a lovit în plin o femeie de 69 de ani. Victima a fost transportată de urgenţă la spital, pentru îngrijiri medicale.

Şoferul bulgar şi şoferiţa din prima maşină au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

