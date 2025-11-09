Un anunţ fals sperie şoferii pe reţelele sociale. Internetul este plin de mesaje care avertizează că au fost puse în funcţiune camere radar pe toate autostrăzile şi drumurile naţionale. De fapt, aparatele nici nu au fost cumpărate, dar planul există, iar autorităţile promit că vor fi montate peste tot anul viitor.

"Grijă la trafic! S-a dat drumul la camere pe DN1, toate autostrăzile. Camere de viteză, centură şi rovinietă", sunt comentariile care i-au speriat pe şoferi în ultimele zile.

400 de radare fixe vor fi integrate în sistemul Poliţiei. Cele mai multe, pe DN1 Bucureşti - Oradea, DN 2 Bucureşti - Siret şi DN 6 Bucureşti - Timişoara şi pe toate autostrăzile, inclusiv pe tronsoanele date demult în folosinţă. În multe județe, inclusiv Cluj, vechile camere au fost scoase din uz de ani buni.

Şoferii care au văzut mesajele de pe reţele sociale au fost uimiţi să afle că sunt false.

Poliţia Rutieră are 1.200 de radare, majoritatea tip pistol, care pot determina viteza unei maşini aflate la peste un kilometru distanţă.

Peste 350.000 de vitezomani au fost amendaţi, în primele şase luni ale anului, pe baza înregistărilor radar. Viteza excesivă este pe locul doi în topul cauzelor accidentelor mortale, după traversările prin loc nepermis.

