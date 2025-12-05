Un accident spectaculos şi neobişnuit a fost surprins de camerele de supraveghere într-un sens giratoriu din Oradea. O maşină a zburat la propriu peste construcţia din mijlocul intersecţiei dar şi peste două maşini care veneau din sens opus.

Şoferul de 55 de ani din Oradea care, pur şi simplu, a zburat peste sensul giratoriu din intersecţie. Marginile acestui sens sunt ca o rampă, lucru care a făcut posibilă scena, care pare mai degrabă ca o cascadorie de film.

I s-a făcut rău la volan

Maşina bărbatului a plonjat zeci de metri peste alte două autoturisme, iar mai apoi a atins solul, iar bărbatul a rămas încarcerat. A fost scos din autoturism de pompierii de la descarcerare, iar mai apoi transportat la spital, dar a suferit răni uşoare şi nu a rămas internat. A fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, dar aparatul a fost negativ.

Articolul continuă după reclamă

Deşi la început cu toţi au crezut că este vorba de un şofer teribilist, în cele din urmă s-a stabilit că a fost o problemă medicală, mai degrabă o criză de diabet. Piciorul bărbatului a rămas blocat pe pedala de acceleraţie, acesta fiind şi motivul pentru care a intrat cu viteză în sensul giratoriu.

Diabetul se află pe lista afecţiunilor interzise la volan, doar dacă se manifestă şi prin pierderea stării de conştienţă, lucru pe care bărbatul l-ar fi păţit pentru prima dată. Acum un medic trebuie să stabilească că acesta va mai putea urca vreodată la volan.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰