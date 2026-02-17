Băieţel de 3 ani, "educat" cu lovituri la o creşă din Brăila, acuză părinţii. Val de anchete după reclamaţii

Un caz revoltător de neglijenţă şi rele tratamente într-o creşă de copii este anchetat la Brăila. Un băieţel de nici 3 ani ar fi fost "educat" cu lovituri şi ţinut izolat într-un "pătuţ al pedepsiţilor". După ce părinţii au făcut reclamaţii, au început mai multe anchete şi s-a deschis un dosar penal.

Băieţelul de nici trei ani a ajuns acasă plin de vânătăi în luna noiembrie a anului trecut. La început, părinţii au crezut că s-a rănit când se juca şi au cerut lămuriri educatoarelor. Explicaţiile primite le-au adus şi primele semne de întrebare.

Acuzaţiile aduse de părinţi

Reporter: Ce v-au spus?

Mama copilului: Că nu ştiu ce s-a întâmplat şi este posibil ca băieţelul nostru să se fi zgâriat. Nu ni s-a părut coerent, fapt pentru care am depus o sesizare pentru obţinerea camerelor video din incinta creşei.

Iulia Laura Tară, directoarea creşei: Dumnealor nu au descoperit acele acte de violenţă din partea personalului asupra copilului.

Reporter: Cine l-a lovit?

Iulia Laura Tară​ ,directoarea creşei: Un copilaş. În momentul în care au fost aşezaţi în acelaşi pat doi copii, vă daţi seama, că reacțiile lor au fost imprevizibile, fiind foarte dificil de gestionat. În ziua respectivă, aveau aproximativ 15 copii. Era un singur cadru didactic.

Deşi conducerea Creşei nr. 1 din Brăila respinge acuzaţiile, familia copilului susţine că educatoarele ar fi mers şi mai departe: l-ar fi "educat" ţinându-l izolat în aşa-numitul "pătuţ al pedepsiţilor".

"În acest pătuţ mai erau alţi doi copii cu el, unde a fost agresat, bătut, muşcat. Pe filmare se vede cum băieţelul nostru plânge şi ridică mâinile în sus să fie luat din pătuţ. Celelalte cadre didactice stau pe telefon şi nu iau niciun fel de măsură", acuză mama copilului.

"Se vede în momentul în care este ciupit, este zgândărit de către copilul respectiv. În schimb, într-adevăr, în pătuţ era, pentru că reacţiile copiilor, la această vârstă fragedă, sunt imprevizibile. "Pătuţul pedepsoiţilor" sau ruşinii nu este cazul", a declarat Iulia Laura Tară, directoarea creşei.

Val de anchete după acuzaţii

Deşi părinţii au făcut reclamaţie în urmă cu câteva luni, ancheta a început mult mai târziu. "Noi am aflat de sesizare undeva în ianuarie. Ni s-a adus la cunoştinţă în mod direct. După finalizarea anchetelor, conducerea unității de învăţământ ne va transmite un răspuns, cu cele constatate şi cu măsurile impuse în urma celor relatate în sesizare", a declarat Silviu Roşioru, ISJ Brăila.

"Am discutat cu personalul, în ceea ce priveşte, importanţa asigurării unui mediu sigur copiilor de acolo, fără ca aceştia să fie expuşi unei situaţii de risc sau de neglijare", a transmis Simona Cimpoaie, director general DGASPC Brăila.

Între timp, până la finalizarea verificărilor interne, inspectorii şcolari şi poliţiştii fac şi ei anchete. Cercetează suspiciuni de neglijenţă în serviciu şi loviri sau alte violenţe.

