Soluția găsită de două orașe din România pentru a fluidiza traficul din fața școlilor

În 2026, lucrurile nu mai arată la fel. Părinţii îşi duc copiii cu maşina, chiar daca asta înseamnă uneori mai mult timp pe drum, aglomerație, poluare. Două primării din România au luat sfaturile specialiștilor în serios și au organizat "autobuze pietonale", un program de mers pe jos alături de voluntari adulți.

Aşa arată străzile din faţa şcolilor în fiecare dimineaţă. Părinţii vin cu maşina, copiii îşi iau ghiozdanele şi coboară în grabă. Mulţi spun că n-au nicio şansă să îi aducă pe jos, la o plimbare.

Alţii invocă lipsa timpului şi pericolele de pe traseu.

"Am doi copii de dus în două locuri diferite şi îmi este mai uşor. Facem şi plimbare numai că venim de departe, din Popeşti Leordeni. Vin pe jos când vin de la bunici, stau undeva la 10 minute de aici". "Uite, eu duc doi oameni în maşină, pe când cei care se plâng de părinţii care duc copiii la şcoală, ăia merg singuri în maşină. Mi se pare mult mai egoist din partea lor. Le e mai bine dar nu pe Mihaleche din cauză de maşini. Venim şi cu bicicleta". "Cu bicicleta când nu plouă şi cu maşina când plouă pentru că e greu cu trezitul dimineaţa, am putea şi pe jos. Dar asta înseamnă să ne organizăm şi cu somnul şi cu hainele. Nu suntem chiar atât de buni pe partea de organizare. Şi azi am întârziat", spun oamenii.

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Părinţii care aleg să îşi ducă pe jos copiii la şcoală spun că diferenţele sunt semnificative.

"Depinde de posibilităţile părinţilor şi depinde cât de aproape stau. M-am orientat că este aproape de casă şi din cauza asta am ales această şcoală. Îi face bine că-l trezeşte un pic această mişcare, aşa că e benefică". "Stăm în apropiere şi venim, lăsăm fetiţa la şcoală şi băieţelul la grădiniţă. Cu siguranţă se trezesc, ne trezim şi noi adulţii, se trezesc şi ei", spun oamenii.

Lucru confirmat şi de studii. Specialiştii spun că mersul pe jos spre şcoală îi ajută pe cei mici să obosească mai greu în timpul orelor dar şi să se concentreze mai bine. De altfel, se pare că un drum dimineaţa de 10-15 minute ar fi de ajuns.

"Oasele de la nivelul membrelor inferioare sunt întărite de faptul că le folosim, musculatura, articulaţiile, inima, sistemul cardiovascular este influenţat pozitiv, plus starea de spirit este mult mai bună. Este stimulat sistemul nervos", a declarat Ştefan Pletosu, pediatru.

Aceste sfaturi sunt urmate de mii de copii din Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş, acolo unde funcţionează Pedibus. Este un sistem prin care adulţi voluntari îi adună pe copii şi îi duc la şcoală pe jos.

Sunt mai multe trasee pe care cei mici sunt preluați şi duşi la școală sau grădiniță. Copiii care bifează multe zile de mers pe jos la școală sunt recompensați cu puncte, care se transformă ulterior în premii. Totuşi, este recomandat ca cel mic să nu fie lăsat să meargă singur la şcoală înainte de a împlini 10 ani.