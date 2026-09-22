Turiștii ar putea primi o amendă de 75 de euro în Italia pentru această abatere. Noi reguli pentru pietoni

Cei care se uită la telefon în timp ce traversează strada în Italia ar putea fi amendați. Un proiect pentru noul Cod Rutier prevede o amendă de cel puțin 75 de euro.

Să verifici rapid traseul pe Google Maps, să răspunzi la un mesaj sau să trimiți o fotografie din vacanță sunt lucruri obișnuite pentru pietoni. În Italia însă, folosirea telefonului în timp ce traversezi strada ar putea deveni costisitoare.

Guvernul italian lucrează la o reformă amplă a Codului Rutier și vrea să introducă reguli și pentru pietonii care sunt distrași de telefon, potrivit rosenheim24.de.

Potrivit proiectului aflat în discuție, pietonii ar putea primi o amendă de cel puțin 75 de euro dacă folosesc un smartphone sau un alt dispozitiv electronic în timp ce traversează strada, sau merg pe carosabil și nu mai sunt atenți la trafic.

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În ce cazuri nu s-ar aplica interdicţia

Interdicția nu s-ar aplica pe trotuare. Pentru turiștii care merg în Italia este important de știut că nu se discută despre o interdicție generală a telefoanelor pentru pietoni. Cei care merg pe trotuar ar putea folosi în continuare telefonul fără probleme. Noile reguli s-ar aplica doar atunci când pietonii intră pe carosabil sau traversează strada.

Proiectul menționează, pe lângă smartphone-uri, și telefoane mobile, laptopuri, notebook-uri, tablete și alte dispozitive asemănătoare. Ar urma să existe și excepții, de exemplu în situații de urgență. Folosirea telefonului prin sistem hands-free sau cu căști ar putea fi permisă, atât timp cât persoana poate auzi suficient de bine ce se întâmplă în jur.

Astfel, chiar și o privire rapidă pe aplicația de navigație în timp ce traversezi strada ar putea deveni o problemă. Pentru turiștii aflați în orașe precum Roma, Milano, Florența sau Veneția, schimbarea ar putea fi importantă. Pietonii ar trebui să se asigure înainte să traverseze

Folosirea telefonului nu este singura schimbare discutată

Potrivit proiectului, pietonii ar trebui să se oprească înainte de a traversa și să se asigure că șoferii care se apropie i-au observat și, acolo unde este cazul, le acordă prioritate.

În timpul traversării, pietonii ar trebui, de asemenea, să evite schimbările bruște sau imprevizibile de direcție. Și pentru încălcarea acestor reguli ar putea fi aplicată o amendă de 75 de euro.

Scopul măsurilor este creșterea siguranței rutiere. Ministerul Transporturilor din Italia spune că noul Cod Rutier ar trebui să îi protejeze mai bine în special pe participanții vulnerabili la trafic.

La începutul lunii august, ministerul a trimis documentele de lucru privind reforma către peste 100 de asociații și organizații. Discuțiile sunt încă în desfășurare, iar noile reguli nu au fost încă adoptate.