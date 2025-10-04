Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autorităţile din Grecia. Acesta a fugit din ţară în urmă cu trei ani, înainte să fie condamnat pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost văzut pe aeroportul din Salonic. El a fost dus sub escorta autorităţilor elene până la o maşină cu numere de Bucureşti, potrivit martorilor.

Autoturismul lângă care a fost văzut Sorin Oprescu a fost verificat de un câine de poliție, procedură standard în astfel de situații.

După câteva minute, acesta a fost escortat înapoi către autovehiculul cu care fusese adus în parcarea aeroportului, fiind preluat de forţele de ordine.

"În cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România. Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului. În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române", a transmis Poliţia Română.

Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare

Sorin Oprescu a fugit în Grecia în urmă cu trei ani, cu puţin timp înainte să fie condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. El ar fi a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, care la rândul său este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

La finalul anului 2013, grupul ar fi fost condus de Sorin Oprescu.

Fostul primar al Capitalei fusese arestat inițial de autorităţile din Grecia pe 17 mai 2022, însă predarea către România a fost refuzată. Instanțele elene au respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române, invocând starea de sănătate a fostului primar și condițiile din sistemul penitenciar românesc. Pe 31 mai 2022, Sorin Oprescu a fost eliberat pe cauţiune.

