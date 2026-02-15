Antena Meniu Search
Show culinar la înălțime: primul român care a gătit într-un balon cu aer cald, în Hunedoara

Premieră gastronomică în România! Un bucătar a decis să ducă pasiunea pentru gătit la un alt nivel... la propriu. După 8 ani de muncă în bucătărie, acesta a devenit primul român care a gătit într-un balon cu aer cald. Totul s-a desfăşurat deasupra unui sat hunedorean de la poalele Masivului Retezat. Turişti, dar şi localnici au urmărit întregul spectacol oferit de bucătar, iar la final au gustat preparatul.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 11:09

Aşa arată un preparat gătit dintr-un balon cu aer cald. Raul, bucătarul din Suseni, şi-a ales din timp ingredientele şi a făcut ce ştie mai bine la înălţime.

"Am pregătit o burtă de peşte spadă împreună cu un baby spanac, un tricolor de cartofi dulci şi un beurre blanc cu muştar de dijon şi miere", a declarat Raul Bănăţeanu, bucătar.

Bucătar român, record inedit

Zeci de localnici și turiști veniți la schi în stațiunea montană Râușor s-au adunat să vadă momentul inedit. Mai ales că aceasta a fost şi o premieră pentru România.

"Este pentru prima dată când s-a gătit într-un balon cu aer cald. Şi de asta m-am dus în locaţia asta pentru că este o zonă aproape de munte, este o zonă aproape de Cetatea Colţ. Peisajul de aici este superb, mirific", a declarat Adrian, pilot. 

"Sus e altceva, senzaţia este extraordinară. Aş mai face asta încă odată şi încă odată şi încă odată, dar e mai bine cu picioarele pe pământ", a declarat Raul Bănăţeanu, bucătar.

Odată ce balonul a ajuns la sol, toţi cei prezenţi au fost invitaţi la masă.

"Un preparat foarte bun, fraged şi delicios la calitate maximă". "A fost foarte bun, chiar la înălţime".

"Peştele este foarte bun. Chiar dacă a fost gătit la înălţime, gustul este perfect", spun oamenii.

 

Zborul a durat mai bine de jumătate de oră. Piloții au de gând acum să repete experiența.

