O tragedie greu de imaginat a zguduit azi noapte un mic oraş din sudul Italiei. O mamă şi-a luat în braţe cei trei copii şi a sărit cu ei de la etajul trei al clădirii în care locuia. Doar o fetiţă, care nu a împlinit încă şase ani, a supravieţuit. Dar se zbate între viaţă şi moarte pe patul de spital.

Era cinci dimineaţa când echipajele de salvare, alertate de vecini, au găsit pe caldarâm patru trupuri. Un bebeluş de doar 4 luni, un copil de 4 ani şi o femeie în vârstă de 46 de ani. Toţi fără suflare.

Maria, fetiţa cea mare a familiei, a ajuns la spital în stare critică

Primele informaţii din anchetă sunt tulburătoare: mama şi-a trezit copiii în plină noapte şi i-a îmbrăcat cu haine de împărtăşanie. Martorii spun că ar fi rostit o rugăciune în momentul în care a sărit de la etaj, iar în mâna ei a fost găsit un rozariu.

Soțul femeii şi tatăl copiilor era în casă în momentul tragediei. Dormea şi a fost trezit din somn de strigătele disperate ale vecinilor. Bărbatul a încercat să-i resusciteze pe copii până la sosirea echipajelor de intervenție.

"Ne întâlneam cu copiii în fiecare dimineață. O mare dezamăgire. Suntem dezamăgiți cu siguranță. Vedeam copiii care intrau şi ieşeau mereu pe aici. Le dădeam dulciuri şi alte lucruri. Copii!", spun oamenii.

Cei apropiaţi spun că familia era una liniştită

Iar femeia este descrisă de vecini ca o persoană rezervată şi foarte credincioasă. Înainte de concediul de creştere copil, fusese director general al unui azil privat din oraş.

"Frecventa una dintre cele mai animate și vitale parohii din orașul nostru, condusă de niște preoți foarte sensibili, foarte apropiați de populația lor. Nu vorbim despre o situație familială dificilă. De aceea putem bănui o suferinţă probabil invizibilă", spune Nicola Fiorita, primar Catanzaro.

Anchetatorii nu au îndoieli că a fost vorba despre un gest premeditat şi iau în calcul o depresie post-partum.

