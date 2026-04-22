Dramă tulburătoare în Italia. O mamă s-a aruncat de la etaj cu cei trei copii în braţe. Doi dintre ei au murit

Tragedie în orașul Catanzaro din sudul Italiei. O femeie în vârstă de 46 de ani, angajată a unei cunoscute unități socio-sanitare private din oraș, s-a aruncat de la etajul al treilea al unui imobil împreună cu cei trei copii ai săi. Femeia și doi dintre copii au murit pe loc, în timp ce a treia fetiță este internată în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a spitalului din capitala regiunii Calabria. Cauzele gestului nu sunt, deocamdată, cunoscute, scrie Rai News.

22.04.2026 , 12:27
Ipoteza anchetatorilor este că femeia și-ar fi aruncat mai întâi copiii în gol, după care s-ar fi sinucis. În momentul intervenției echipajelor de salvare, aceasta avea în mână un rozariu, scrie Rai News

Tragedia s-a produs într-un cartier de la periferia imediată a orașului. Pe lângă mamă, au murit doi copii, în vârstă de 4 luni și 4 ani, în timp ce o fetiță de 6 ani este internată în stare gravă.

Femeia ar fi suferit de tulburări psihice

Potrivit primelor informații furnizate de poliție, femeia suferea de tulburări psihice ușoare, însă nimic nu anunța un asemenea deznodământ. Vecinii o descriu ca fiind o persoană liniștită, retrasă și foarte religioasă.

Soțul femeii se afla în locuință în momentul tragediei. Acesta și-a dat seama de cele întâmplate după ce s-a trezit, auzind gălăgie. El a coborât în stradă, unde a fost ulterior ajutat de vecini. Bărbatul a încercat să-i resusciteze pe copii până la sosirea echipajelor de intervenție. Potrivit martorilor, familia era liniștită, deși femeia ar fi manifestat în trecut unele semne ușoare de suferință psihică.

Anchetatorii de la Serviciul de Investigații Criminale din Catanzaro, împreună cu specialiști ai poliției științifice, au efectuat cercetări în apartament. Din primele date, aceștia nu au îndoieli că este vorba despre un gest premeditat.

Primăria din Catanzaro va declara doliu local în ziua funeraliilor victimelor tragediei petrecute în cursul nopții.

Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
