Garda de Mediu a aplicat o nouă amendă unei spălătorii auto din Bucureşti, care funcţiona fără autorizaţie de mediu, deşi a mai primit o sancţiune pentru aceeaşi problemă. În octombrie 2025, Garda de Mediu a dispus măsuri de remediere a problemelor descoperite, fără ca acestea să fie puse în aplicare.

Spălătorie auto din Capitală, amendată de două ori pentru aceeaşi abatere. Sancţiunea e uriaşă - Arhivă

"Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucureşti au amendat cu 50.000 de lei o spălătorie auto self-service din Sectorul 2, care continua să funcţioneze fără autorizaţie de mediu, deşi fusese sancţionată anterior pentru aceeaşi problemă", a transmis, luni, Garda de Mediu.

Garda Naţională de Mediu a aplicat o nouă sancţiune, în valoare de 50.000 de lei

Reprezentanţii instituţiei au precizat că verificările, desfăşurate în urma unei sesizări, au vizat punctul de lucru din Strada Reînvierii nr. 3-5, unde funcţiona o spălătorie auto cu 12 rampe de spălare.

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"La momentul verificărilor, comisarii au constatat că activitatea se desfăşura în continuare fără autorizaţia de mediu necesară. Situaţia nu era însă una nouă. Societatea mai fusese controlată în octombrie 2025, când a fost sancţionată pentru aceeaşi deficienţă şi i-au fost stabilite măsuri şi termene clare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu", au anunţat reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Întrucât măsurile impuse anterior nu au fost îndeplinite, Garda Naţională de Mediu a aplicat o nouă sancţiune, în valoare de 50.000 de lei.