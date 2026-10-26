Crabul albastru american din Marea Neagră ar putea deveni o delicatesă locală cu ajutorul...turcilor. Departamentul de gastronomie de la universitatea Istanbul adaptează mai multe reţete în care crustaceul este ingredientul principal.

Crabul albastru și-a făcut apariția relativ recent în Marea Neagră.

"Prima oară cred că l-am descoperit prin 2024, prin toamnă. Am prins un exemplar, întâmplător. Ne-am uitat la el, l-am filmat, clar şi i-am dat drumul că nu ştiam despre ce e vorba", a declarat Alexandru Sutac - pescar.

"În ultima vreme au fost câteva capturi accidentale. Toată lume agitată că "a venit crabul", a declarat Laurențiu Mirea - președintele Asociației Pescarilor.

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Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră

Crabul albastru a început să apară tot mai des în plasele pescarilor, inclusiv exemplare de o jumătate de kilogram, care sunt, însă, greu de scos din cauza cleştilor puternici.

"Se încurcă foarte rău în plasă. Ca să îl scoţi, nu poţi să pui mâna foarte bine pe el că te prinde şi trebuie să rupi plasa ca să îl scoţi. Plus că mai rupe şi el plasa", a declarat Alexandru Sutac.

În timp ce biologii din Constanţa proiectează capcane speciale pentru capturarea crustaceelor, bucătari din străinătate creează meniuri speciale.

"Facultatea de gastronomie din Istanbul este responsabilă pentru a găsi zece reţete distincte bazate pe acest crab. Urmare acestor reţete, vom organiza evenimente de degustare, de punere a lor în valoare, vom chema publicul larg să le încerce la festivalurile pescăreşti şi astfel le vom face cunoscute tuturor românilor", a declarat Victor Niță - biolog INCDM.

Până atunci, restaurantele de pe litoral importă crabul albastru.

"Pe acesta l-am adus din Italia. Ajunge undeva la 60 de lei kilogramul. O să facem o porţie de crab în sos de unt şi usturoi şi încă o porţie de crab în sos cajun. Aici avem crabul deja curăţat, nu mai are nimic. Şi aici este o jumătate, dacă apăsăm pe el, iese carnea. Este o carne cu o textură foarte moale şi foarte gustoasă", a declarat Adrian Tănăsescu - bucătar şef.

Crabul albastru are carnea albă, fragedă și ușor dulceagă, fiind o delicatesă apreciată în multe țări. Se recunoaște după cleștii albaștri și carapacea verzuie și trăiește în ape de coastă, şi de câţiva ani şi în Marea Neagră. Se hrănește cu scoici, pești mici și alte viețuitoare marine, iar înmulțirea sa poate afecta echilibrul natural al apelor.

Proiectul care îşi propune să transforme crabul albastru dintr-o specie invazivă într-o gustare savuroasă pe litoralul nostru are la dispoziţie 200.000 de euro - bani europeni.