Avioanele supersonice de vânătoare, acrobații aeriene, artificii şi piloţi de cel mai mare calibru. Toate acestea au ţinut mii de spectatori în suspans, cu ochii pe cer. A 15-a ediţie a Spectacolului Internaţional de Aviaţie are loc la Bucureşti în perioada 29 - 31 august. De data aceasta, s-au adunat aproape 200 de piloţi şi tot atâtea avioane din România şi alte 11 state.

Avioanele supersonice de vânătoare F-16 au deschis spectacol aerian.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Legenda aviației mondiale, în zbor la București

Articolul continuă după reclamă

La 73 de ani, lituanianul Jurgis Kayris, a demonstrat la Bucureşti de ce a intrat în istoria aviaţiei. Pilotul care a inventat multe manevre acrobatice a desenat pe cerul Capitalei o faţă zâmbitoare.

Zeci de mii de oameni au înfruntat căldura toropitoare şi au fost răsplătiţi de piloţi cu acrobaţii spectaculoase. Mulţi spectatori au venit la mitingul aviatic ca la plajă, cu umbrele, şezlonguri şi lăzi frigorifice.

"Am venit pregătiţi pentru o zi întreagă de admirat valorile României", a spus un spectator.

"Mi se pare cea mai tare zi din viața mea. Îmi place foarte mult. Mi-a plăcut avionul tricolor care a dat și artificii", a povestit un copil.

Show cu artificii şi acrobaţii dificile

Artificiile au explodat în timpul evoluţiei Andreei Bănesaru, una din puţinele femei pilot de acrobaţii din România.

"Un zbor de acrobaţie, un zbor solo și am încercat să mă răsucesc cât de mult am putut, cu mult fum, ca să impresionez, să se vadă frumos de jos", a declarat Andreea Bănesaru, pilot Aeroclubul României.

Una din cele mai spectaculoase formaţii de acrobaţii din lume, Red Arrows din Marea Britanie, şi-a anulat în ultimul moment prezenţa la Bucureşti. Avioanele trupei au fost reţinute la sol în Polonia, după prăbuşirea unui avion F16 înaintea unui miting aerian.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰