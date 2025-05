Litoralul a vibrat din nou în ritmuri electrizante în ultima noapte din minivacanţă! De la petrecerile dezlănțuite din Vama Veche şi până la cele extravagante din nordul staţiunii Mamaia, noaptea s-a transformat într-un maraton al distracției. Ultima petrecere n-a fost doar o noapte de distracţie — a fost un spectacol sub cerul liber, un rămas-bun incendiar, scris cu muzică, dans și energie până la răsărit.

Şi a patra noapte de distracţie în Vama Veche a fost o explozie de libertate sub cerul liber! Cu valurile pe fundal și luna reflector, tinerii au transformat plaja într-o scenă fără sfârșit. Deși petrecerea ține de zile bune, vibe-ul nu s-a stins deloc, iar fiecare clipă a fost trăită la intensitate maximă. Şi pentru a imortaliza momentul, tinerii s-au prins într-o horă a prieteniei.

Și azi noapte, plaja a o scenă vie, unde fiecare inimă a bătut pe ritmul muzicii. Dedicațiile au curs în valuri pentru prieteniile proaspăt legate, iar acordurile de chitară au acompaniat întreg momentul.

În timp ce în Vama Veche tinerii au dansat până la răsărit, cu picioarele în nisip și muzica în suflet, în Mamaia petrecerea a atins un alt nivel. Cluburile au explodat în valuri de lumini, iar șampania și artificiile au fost din belşug.

Iar pentru a avea bateriile încărcate pentru ultima noapte de distracţie, ieri, turiştii s-au odihnit pe plajă şi la terase, ca să aibă forţă să o ia de la capăt.

Distracţie în ultima seară din minivacanţă

"Ne-am plimbat, am mâncat foarte bine, ne-am relaxat, am făcut şi o mică escapadă în club deşi vârsta poate nu mai este..dar nu ne lăsăm", spune o turistă.

Distracţia nu a ţinut cont de vârstă.

"Cel mai mult îmi place muzica. Pentru că sunt o mamă casnică, am 4 copii. Ieri am venit aici, am dansat încontinuu, chiar şi copiii mei au dansat cu mine", spune un turist.

"Să înot şi să mă distrez cu prietenii mei. Să mă joc cu tati. Să ne scufundăm în apă", spune un copil.

"Au venit în număr mai mare anul ăsta şi ne bucurăm. Îi aşteptăm cu vreo 35 de bucătării, câteva baruri, echipe de 17 DJ, loc de joacă pentru copii", a declarat Adrian Grecu, organizator festival gastronomic.

Minivacanţa de 1 mai nu a fost lipsită nici de incidente. Ieri în Mamaia, poliţiştii au găsit o armă în maşina unor turişti din Ilfov. Şoferul le-a spus că nu ştie cum a ajuns pistolul în autoturismul său. Astăzi este ultima zi din minivacanţă, iar aglomeraţia din staţiuni se va muta pe şosele şi în gări.

