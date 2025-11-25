Statele UE, obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Hotărârea istorică a CJUE

Ţările membre ale Uniunii Europene vor recunoaşte toate căsătoriile legal încheiate pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soţi. Hotărârea a fost pronunţată marţi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki). Potrivit unui comunicat al asociaţiei ACCEPT, decizia fără precedent, obţinută de o familie de acelaşi sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania şi să recunoască statutul marital al celor doi soţi. Aceeaşi obligaţie se aplică pe întregul teritoriu al UE, inclusiv în România.

Instanța a fost sesizată de doi cetățeni polonezi căsătoriți în Germania cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în țara lor de origine, unde mariajul între persoane de același sex nu este permis.

Acest refuz "este contrar dreptului" european, deoarece constituie un obstacol în calea libertății cetățenilor în cauză de a se deplasa dintr-o țară în alta, bucurându-se în același timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

"O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ din UE"

"Este o zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ din Uniunea Europeană și o victorie majoră în special pentru cetățenii din țările care nu oferă protecție juridică familiilor de același sex, printre care se numără și România [...].

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților" se arată în comunicatul asociaţiei ACCEPT.

Transcrierea documentelor de căsătorie, refuzată până acum pentru familiile de acelaşi sex

În România, la fel ca în Polonia, există o singură procedură de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate: transcrierea. Potrivit asociaţiei ACCEPT, "această procedură este utilizată automat pentru familiile heterosexuale, dar refuzată discriminatoriu familiilor de același sex. Hotărârea CJUE face ca această practică să devină explicit contrară dreptului UE. România nu mai poate pretinde că nu are legislație deoarece dreptul UE și jurisprudența CJUE se aplică direct si cu prioritate, în ciuda faptului că în prezent Codul Civil interzice transcrierea căsătoriilor între persoane de același sex."

Mai mult de atât, România este deja obligată, prin Hotărârea CEDO Buhuceanu și Ciobotaru (2023), să ofere recunoaștere juridică tuturor familiilor formate din persoane de același sex.

