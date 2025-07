Om lângă om. Toţi turiştii de pe litoral pare că s-au adunat în câteva staţiuni. Costineşti este vedeta de pe litoral. Cu greu am găsit loc de parcare în Costineşti, iar fix unde am reuşit să lăsăm maşina am văzut şi un anunţ de cazare de 75 de lei de persoană.

Unii vin special aici, alţii din întâmplare. "Pentru distracţie, pentru prieteni, pentru că suntem un grup fain şi ne place să ne distrăm", spune un turist. Pe plajă, turiştii stau pe prosop, iar mâncarea şi băutura şi-o aduc la pachet.

"Aici la Costineşti este un avantaj că s-a făcut plaja asta nouă ceea ce face un avantaj că e apa mult mai mică şi e posibil scăldatul pentru copii, în siguranţă", spune Cătălin Dogaru, salvamar.

Acest grup de tinere din Prahova au venit în tabără. Vor distracţie maximă, cu buget redus. "E cea mai mişto. Aici efectiv sunt toţi tinerii din România. Avem cluburi mişto. Buget 1.500 de lei aproximativ", mărturisesc ele.

Chiar şi aşa preţurile sunt mult mai mici decât în alte staţiuni. Turiştii îşi pot astâmpara foamea cu o şaorma la 35 e lei sau pot opta pentru menul zilei, al 45 de lei. "Şaorma e moartea mea. La prânz am băgat un piure cu un şniţel nişte varză, un milion, că am dat două meniuri. La Costineşti e tot tineretul, vine toată lumea, toată puştimea", spune un tânăr.

"Turiştii preferă Costineştiul şi asta se vede şi în numărul de comenzi. Cele mai multe comenzi le avem pe zi când turiştii prferă să ia ceva rapid şi dimineaţa când ies din cluburi", arată Ramona Bănuţ, reprezentant şaormerie. "Mai avem o ofertă compusă din 4 mici cu cartofi şi cu salată mixtă şi din cand in cand le oferim clientilor noştri o pizaa 2+1 gratis", spune Eugen Marian, reprezentant restaurant.

Cei care preferă liniştea, au de unde alege. În cele mai multe staţiuni bate vântul, deşi e vârf de sezon.

Ca de obicei sunt aşteptaţi mai mulţi turişti în weekend. Dacă ieri dimineaţă apa avea doar 10 grade celsius, azi are 15, iar în weekend va ajunge la valori normale.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

