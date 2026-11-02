Administratorul unei societăţi comerciale din Timiş este acuzat de un prejudiciu de aproape trei milioane de lei adus statului prin neachitarea unor impozite şi taxe anuale aferente activităţii de jocuri de noroc. Poliţiştii au făcut, luni dimineaţă, trei percheziţii la patronul respectiv, care amplasase în incinta firmei, fără autorizaţie, trei aparate de jocuri de noroc de tip slot-machine.

Statul, păgubit cu 3 milioane de lei de de patronul unei firme din Timiș care opera ilegal păcănele - Sursa: Profimedia

Poliţiştii din judeţul Timiş informează că au făcut, luni, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timiş, trei percheziţii domiciliare, în judeţul Timiş, în cadrul unui dosar penal, în care se fac cercetări pentru desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a activităţilor de jocuri de noroc.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2024 - 2025, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, ar fi permis şi gestionat funcţionarea a 3 aparate de jocuri de noroc de tip slot-machine, în incinta societăţii, fără a deţine autorizaţia legală necesară desfăşurării unor astfel de activităţi", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, prin aceste activităţi ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 2.910.910 lei, reprezentând impozitele şi taxele anuale aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, neachitate.

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Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun.