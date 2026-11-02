Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat luni că "pesediştii cred că îmbogăţirea din politică li se cuvine", menţionând că "România merită o clasă politică în care liderii înţeleg că datoria lor este să servească cetăţenii, nu să se comporte ca nişte moşieri cărora li se cuvine totul".

PNL, atac la "parada luxului" făcută de PSD: "Cred că îmbogăţirea din politică li se cuvine" - Sursa: Captură foto

"Pesediştii cred că îmbogăţirea din politică li se cuvine. Parada luxului făcută în weekend de liderii PSD arată un lucru simplu: pesediştii nici măcar nu încearcă să ascundă cât de bine le merge după anii petrecuţi în politică. Un eveniment de familie a fost transformat într-o reuniune mondenă de partid, cu sute de invitaţi, lideri PSD, ţinute extravagante şi artişti internaţionali", a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

El a susţinut că liderii PSD ştiau că un asemenea eveniment va atrage atenţia publică şi, cu toate acestea, "nu s-au putut abţine să-şi etaleze luxul în faţa românilor care au avut mult de tras pentru a repara gaura bugetară lăsată în urmă tot de PSD".

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"Evenimentul din weekend nu este un caz izolat. Am văzut ceasul de mii de euro al domnului Grindeanu, pantofii de mii de lei ai lui Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu şi articolele vestimentare de lux ale altor lideri PSD. Şi nu vorbim despre nişte oameni de afaceri deja îmbogăţiţi în mediul privat, care au intrat în politică pentru a face bine. Vorbim despre oameni care au intrat în politică doar cu adeziunea de partid şi conturile goale, dar cu dorinţa acerbă de a le umple odată ajunşi în fruntea ţării", a mai susţinut liberalul.

În opinia lui Mureşan, "pentru liderii PSD pare mai important să-şi arate unii altora cât de bine le merge decât să arate puţin respect faţă de alegători", iar "impresia pe care o transmit este că funcţia publică nu reprezintă o responsabilitate, ci un privilegiu şi o cale spre îmbogăţire".

"România merită o clasă politică în care liderii înţeleg că datoria lor este să servească cetăţenii, nu să se comporte ca nişte moşieri cărora li se cuvine totul. Politica trebuie să fie despre responsabilitate şi rezultate pentru oameni, nu despre accesul la lux şi etalarea privilegiilor", a mai scris Mureşan pe reţeaua de socializare.