Stelian Bujduveanu anunţă apă caldă şi căldură pentru locuitorii din câteva zone ale Capitalei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.

la 05.11.2025 , 16:44
Locuitorii din zonele Ştefan cel Mare, Dacia, Obor, Floreasca, precum şi Spitalul Colentina vor avea o alimentare termică "sigură, stabilă şi eficientă", scrie primarul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

"Am schimbat peste 5 kilometri de ţeavă stricată. Bucureştenii care locuiesc în zona Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă în perioada următoare. (...) Un sistem modern de vane, care ne permite să identificăm când sunt avarii, în timp real, unde sunt şi ce pierderi avem pe sistem, dacă există", anunţă Bujduveanu.

Lucrările se vor încheia complet până pe 15 noiembrie.

"Pe Şoseaua Ştefan cel Mare, reabilitarea reţelei de termoficare este finalizată în proporţie de 98%. Am montat peste 5 km de conductă nouă, modernă şi preizolată şi am refăcut 7 cămine de vane", menţionează primarul.

