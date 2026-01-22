Termoenergetica, anunț pentru bucureşteni: "Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort"

Termoenergetica a făcut un anunț printr-o postare pe Facebook pentru oamenii din București, unde explică modul în care funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor.

Reprezentanții companiei precizează că populația plătește exclusiv consumul real, măsurat cu ajutorul contoarelor de energie termică instalate la subsolul fiecărui bloc.

Termoenergetica: facturarea nu se face estimativ și nu se solicită plata în avans

"Exact consumul real. La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil", arată Termoenergetica în postarea sa.

Potrivit companiei, facturarea nu se face estimativ și nu se solicită plata în avans. Consumul este calculat în funcție de temperatura apei livrate, iar în situațiile în care apa caldă nu este furnizată la parametrii contractuali, contorul nu înregistrează consum de energie termică.

"Apa călduță este mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru aceasta se folosește o cantitate mai mică de gigacalorii", se mai arată în postare.

De ce întreținerea rămâne mare. Explicaţiile companiei

Termoenergetica explică și de ce, în unele situații, întreținerea afișată rămâne ridicată, chiar și atunci când există probleme cu furnizarea apei calde.

Compania precizează că suma afișată la întreținere nu reflectă doar costurile pentru încălzire, ci include și alte cheltuieli comune, precum apa rece, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia, salariile personalului de administrare și alte costuri ale asociației de proprietari.

În ceea ce privește plata facturilor, Termoenergetica arată că termenul de scadență este de 15 zile de la data emiterii. După această perioadă, există o perioadă de grație de încă 30 de zile.

Astfel, dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități.

Potrivit datelor furnizate de Termoenergetica, în prezent, 719 blocuri din Capitală mai au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde, față de peste 3.500 de imobile afectate la începutul lunii.

Denisa Vladislav

