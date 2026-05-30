Sute de tone de deşeuri, îngropate ilegal au fost descoperite la Braşov, pe un teren privat, în mijlocul câmpului! Anchetatorii au intrat pe firul fraudelor şi au descins la două firme, dar şi acasă la mai multe persoane care ar fi făcut ca deşeurile să dispară ca "prin minune". Mai mult, poliţiştii şi jandarmii au descins şi la groapa ilegală de gunoi, unde s-au apucat să scoată de sub pământ, la propriu, sute de tone de borduri, pavele şi bucăți de asfalt.

Terenul pe care a fost înființată clandestin groapa de gunoi este la marginea municipiului Braşov. Anchetatorii au adus cu ei mai multe utilaje pentru a excava terenul, iar în ceea ce părea o groapă obişnuită, au găsit mormane întregi de moloz.

"Căutăm în jur de 500 de tone de deşeuri", a precizat un poliţist.

Deşeurile ascunse în groapa de la marginea Braşovului provin în principal din lucrări la străzi şi trotuare. Legal, deşeurile de acest fel trebuie neutralizate controlat, cu plata taxelor de rigoare. Mai mult, polițiştii au percheziționat şi două sedii ale firmelor implicate în fraudă, dar şi patru domicilii.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Regională Braşov au pus în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul unor infracţiuni la regimul deşeurilor", a declarat Andreea Ciocoi, IPJ Braşov.

Adus la fața locului, proprietarul terenului a refuzat să dea explicații.

Reporter: Cum au ajuns deşeurile pe terenul dumneavoastră?

Proprietar teren: Cu Wi-Fi, cu drona.

Cei implicaţi ar fi început să îngroape ilegal deşeurile în luna februarie a anului trecut, după ce Garda de Mediu a găsit hala în care scăpau iniţial de ele. Până acum, o persoană a fost arestată preventiv, iar alta la domiciliu.

