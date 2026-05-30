Video Sute de tone de deşeuri, îngropate ilegal pe un câmp din Braşov. Poliţiştii au descins la două firme

Sute de tone de deşeuri, îngropate ilegal au fost descoperite la Braşov, pe un teren privat, în mijlocul câmpului! Anchetatorii au intrat pe firul fraudelor şi au descins la două firme, dar şi acasă la mai multe persoane care ar fi făcut ca deşeurile să dispară ca "prin minune". Mai mult, poliţiştii şi jandarmii au descins şi la groapa ilegală de gunoi, unde s-au apucat să scoată de sub pământ, la propriu, sute de tone de borduri, pavele şi bucăți de asfalt.

de Claudiu Loghin

la 30.05.2026 , 07:38
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Terenul pe care a fost înființată clandestin groapa de gunoi este la marginea municipiului Braşov. Anchetatorii au adus cu ei mai multe utilaje pentru a excava terenul, iar în ceea ce părea o groapă obişnuită, au găsit mormane întregi de moloz.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Căutăm în jur de 500 de tone de deşeuri", a precizat un poliţist.

Articolul continuă după reclamă

Deşeurile ascunse în groapa de la marginea Braşovului provin în principal din lucrări la străzi şi trotuare. Legal, deşeurile de acest fel trebuie neutralizate controlat, cu plata taxelor de rigoare. Mai mult, polițiştii au percheziționat şi două sedii ale firmelor implicate în fraudă, dar şi patru domicilii.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Regională Braşov au pus în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul unor infracţiuni la regimul deşeurilor", a declarat Andreea Ciocoi, IPJ Braşov.

Adus la fața locului, proprietarul terenului a refuzat să dea explicații.

Reporter: Cum au ajuns deşeurile pe terenul dumneavoastră? 

Proprietar teren: Cu Wi-Fi, cu drona.

Cei implicaţi ar fi început să îngroape ilegal deşeurile în luna februarie a anului trecut, după ce Garda de Mediu a găsit hala în care scăpau iniţial de ele. Până acum, o persoană a fost arestată preventiv, iar alta la domiciliu.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

groapa de gunoi brasov deseuri ancheta descinderi camp proprietar teren
Înapoi la Homepage
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Evenimente » Sute de tone de deşeuri, îngropate ilegal pe un câmp din Braşov. Poliţiştii au descins la două firme
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.