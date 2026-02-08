Tăierea primei zile de concediu medical va intra, efectiv, în vigoare de luna viitoare, a anunţat în exclusivitate pentru Observator ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Ordonanţa de urgenţă privind excepţiile acestui act normativ ar trebui aprobată în maximum două săptămâni, a mai spus ministrul. Astfel, contestaţia de la Curtea Constituţională nu ar mai avea obiect, iar legea ar putea intra în vigoare.

Fără doar și poate, tăierea primei zile de concediu medical a fost temă de dezbatere intensă în ultimele săptămâni. Actul normativ adoptat de Guvern la finalul anului trecut a intrat în vigoare la începutul acestei luni, provocând reacții negative din partea asociațiilor de pacienți și a Avocatului Poporului. Ministerul Sănătății pregătește acum corecții pentru anumite categorii de pacienți din programele naționale.

"O categorie pe listă este cea a pacienților oncologici. Undeva la 600 de mii de pacienți de acest fel ar fi vizați de excepție", a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Categoriile de pacienţi care reprezintă excepţii

Ministrul a explicat că proiectul de ordonanță de urgență care vizează excepțiile este deja pus în transparență pe site-ul Ministerului: "Ordonanța de urgență este în transparență și eu estimez că în două săptămâni din acest moment va intra în vigoare și va aduce excepții de la neplata primei zile de concediu medical pentru toți pacienții cronici aflați în programele naționale de sănătate."

Rogobete a oferit exemple concrete: "Pacienții oncologici, pacienții cu boli cardiovasculare, pacienții cu boli rare, mă rog, și lista poate continua. Suplimentar se exceptează și femeile gravide aflate în concediu medical pre și postnatal, unde evident că nu există niciun dubiu de utilizare a concediilor medicale fictive, inclusiv se introduce o excepție pentru părinții care stau în concediu medical atunci când copilul este bolnav."

Ministrul a precizat că actul normativ adoptat în decembrie nu are norme de aplicare aprobate și, astfel, măsura nu se aplică momentan: "Concediile medicale se depun și se decontează la 30 de zile distanță, deci în momentul de față nu este nimeni sau nu se aplică nimănui această prevedere cu prima zi de concediu medical neplătită. Aceasta va intra practic în vigoare de la 1 martie, iar eu sper că până la 1 martie să reușim să introducem aceste excepții astfel încât nimeni să nu fie afectat."

Rogobete despre contestaţia depusă la Curtea Constituțională

Referitor la contestația depusă de Avocatul Poporului, ministrul a spus: "Dacă reușim să introducem excepțiile până la 1 martie, contestația nu mai are obiect și actul normativ va putea intra în vigoare cu excepțiile realizate."

Rogobete a subliniat că măsura inițială a fost menită să reducă fenomenul concediilor medicale fictive și că controalele continuă: "Practic plastic am fost pus în ipostaza de a lua de la gura bolnavului din spital, care are nevoie de medicamente și tratamente, pentru a plăti concediile inventate ale unora. Măsurile din vara anului trecut plus toate acele controale care sunt încă în desfășurare nu s-au oprit și nu se vor opri în perioada imediat următoare."

"Au redus semnificativ numărul de concedii medicale fictive, de exemplu acele punți care se realizau între zilele libere. Anul trecut a fost primul an când înainte de Sfânta Maria sau înainte de sărbătorile din toamnă nu au mai existat acele îmbolnăviri foarte multe care ieșeau din limita normalului. Iar reducerea acestui fenomen a adus de fapt economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Dacă este să însumăm la un an de zile vorbim de peste un miliard și jumătate doar din aceste concedii medicale care, din păcate, multe dintre ele nu au legătură și nu au fundament cu o problemă medicală", a mai Rogobete.

