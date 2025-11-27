Video Stomatologul care a încercat să intre cu maşina în Ambasada Rusiei, reţinut şi pentru agresiune sexuală
Medicul stomatolog din Piteşti care a devenit celebru după ce în urmă cu o lună a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei de la Bucureşti este din nou cap de afiş al unui dosar penal. La doar câteva zile după ce un coleg l-a acuzat că ar fi încercat să-i dea foc la clinică, iar medicul s-a certat cu poliţiştii chemaţi la faţa locului şi le-a distrus trusa criminalistică, acum stomatologul are alte probleme. Este acuzat de agresiune sexuală, de o tânără de 24 de ani. Colegul nostru, Cristi Georgescu vine cu mai multe detalii despre acest subiect.
Potrivit autorităţilor, femeia a mers, prin recomandarea unui rude, la un interviu de angajare. Când a ajuns la cabinet, medicul i-a spus că trebuie să ajungă urgent la Curtea de Argeș și că îl poate însoți și stabilesc pe drum totul. Numai că a profitat de încrederea tinerei și a încercat să întreține relații sexuale cu ea în mașină, cu forța.
Polițiștii spun că a exercitat acte de natură sexuală asupra victimei. Și, când au adunat probe suficiente, l-au încătușat. Reținerea medicului vine la doar o zi după ce a fost pus sub control judiciar pentru distrugere și amenințare. Un coleg l-a acuzat că ar fi vrut să îi incendieze cabinetul. Amintim că este vorba despre aceeaşi persoană care a lovit poarta Ambasadei Rusiei cu maşina, luna trecută.
Procurorii vor propune și arestarea preventivă.
