Medicul stomatolog care, luna trecută, a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasada Rusiei lovește din nou. Revoltat pe un fost coleg de breaslă din Piteşti, dentistul de 53 de ani ar fi încercat să-i incendieze cabinetul stomatologic al acestuia. Mai mult, individul a trecut cu vehiculul chiar şi peste trusa criminalistului aflat la fața locului pentru cercetări. A fost reţinut pentru 24 de ore.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale cabinetului stomatologic din Pitești se observă cum dentistul de 53 de ani oprește mașina în fața clinicii, coboară liniştit și aruncă o substanță inflamabilă pe ușă, apoi stropește toată parcarea, ca un ritual pregătit în detaliu. Iar înainte să dispară, lasă ostentativ o sticlă pe care sunt puse mai multe mesaje revoltătoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Iar circul a continuat. În timp ce anchetatorii adunau probe din fața clinicii, bărbatul s-a întors şi a trecut cu mașina peste trusa criminalistului. Dentistul pus pe scandal a fost dus la audieri, iar ulterior reţinut pentru 24 de ore.

În urmă cu o lună, dentistul, aflat sub influenţa substanţelor interzise, a fost la un pas să intre cu maşina în porţile ambasadei Rusiei din Bucureşti. Ofiţerii din Brigada Antiteroristă şi jandarmii au intervenit imediat. Stomatologul, acuzat de viol, împotriva căruia au fost emise mai multe ordine de protecţie

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰