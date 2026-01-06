Zeci de artere din Capitală sunt în beznă. Cele mai multe din cauza lămpilor care nu mai funcţionează, montate în urmă cu aproape 10 ani. Sunt bucureşteni care spun că ies din case cu lanterne sau evită plimbările seara. Municipalitatea promite că anul acesta va monta 18.000 de noi corpuri de iluminat cu led în oraş.

Capitala este plină de becuri care abia mai pâlpie sau nu mai funcţionează deloc. Din cele 120.000 de sisteme de iluminat din Bucureşti, multe sunt lămpi mai vechi de 7 ani, care ocupă degeaba domeniul public.

Spre exemplu, în Sectorul 1 al Capitalei, pe bulevardul Apicultorilor, oamenii ies din case cu lanterna.

"Eu trebuie să iau maşina până în capat la transportul în comun, o parchez în capăt şi iau 205 să merg în centru.", spune o femeie.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Vă e frică să mergeţi aşa?

Femeie: Da, bineînţeles, de-aia iau maşina."

Şi e întuneric de la finalul anului trecut.

"De aici încolo este lumină, de aici incolo nu este lumină, deci e beznă.", spune alt cetăţean.

"De aproape două luni bulevardul Apicultorilor este trei sferturi în beznă, totul după ce firele de electricitate ale acestui stâlp au luat foc iar incidentul a paralizat sistemul de iluminat public din cartier.", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

În urma incidentului oamenii au rămas fără curent şi în case. Antoaneta a făcut sesizări de anul trecut la Primăria Capitalei şi încă aşteaptă un răspuns.

"Au mărit taxele locale, au spus că pentru iluminatul stradal, şi, de fapt, nu ştiu unde se duc acele taxe.", a spus Antoaneta.

Reporter: Vă e teamă seara pe aici, ieşiti sau evitaţi?

Mamă: Ieşim pentru că cunoaştem cartierul şi ne cunoaştem între noi, dar alţii care sunt străini merg cu bliţul, merg cu bliţul de la telefon, da.

"Suntem mai rău ca la ţară.", a adăugat fiica.

"Îşi bat joc de noi, efectiv. Noi avem program de la 7 la 10 seara.", spune o angajată la magazin.

Reporter: Şi când plecaţi de aici e beznă?

Angajata: Da, e întuneric pe stradă. Am maşina lângă, da, dar ti-e teamă puţin când ieşi şi vezi că e beznă.

Alţii nu ies deloc.

"Eu am un nepot la mine, e destul de mare dar el noaptea nu, nu iese. Are atât de mare grijă să fie mai devreme acasă.", a spus o bunică.

"Este periculos. Uitaţi, în porţiunea asta aici e beznă pur şi simplu.", spune o altă femeie.

"Avem şi lanterne, ieşim, bine, noaptea incercăm să nu ieşim pe cât posibil. Şi lumina care este chiar dacă funcţionează se vede ca şi cu lumânarea, nu s-a schimbat nimic.", a menţionat un bucureştean, Nicuşor Simion.

Probleme similare sunt pe alte zeci de artere din Bucureşti precum Bulevardul Dimitrie Pompeiu sau strada Romancierilor.

Primăria promite că o să înlocuiască 15% din instalaţiile vechi din oraş. Peste 18.000 de corpuri de iluminat vor fi schimbate anul acesta cu led-uri care o să reducă la jumătate consumul de energie. Investiţia va costa 120 de milioane de lei, bani de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Sistemul de iluminat este, în prezent, învechit și energofag.

