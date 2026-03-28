Angajaţii români sunt tot mai stresaţi la serviciu. Este concluzia unui studiu care arată că doar 3 din 10 persoane se declară mulţumite cu actualul job. Asta într-un context marcat de incertitudine şi nesiguranţă. Alternativa schimbării locului de muncă este tot mai frecventă​. Iar asta pentru că mulţi speră că le va aduce linişte, puţină fericire şi, bineînţeles, bani în plus.

Mai trişti şi neîmpliniţi. Aşa au ajuns mulţi români să se simtă la locul de muncă, acum, în primele 3 luni ale lui 2026 comparativ cu tot anul trecut. Datele arată că doar 27% dintre angajaţii din România se simt ferciţi şi împliniţi la locul de muncă, în timp ce peste 50% consideră că nivelul lor de stres este mai mare decât anul trecut. De asemena, stresul este resimţit mai puternic de către persoanele cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani.

Problema e în marile corporaţii

"Nu am reuşit să construim în societate niciun anumit nivel de încredere, iar nivelul de încredere în insituţiile publice este foarte scăzută. Traversăm o perioadă de criză care generează multă nesiguranţă cu privire la ziua de mâine. Cei mai vulnerabili sunt tinerii, cei care caută un loc de muncă", a declarat Nicolae Pricină, sociolog. Pentru că de multe ori tinerii nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă în domeniul dorit, aceştia sunt nevoiţi să apeleze la alternative ca să se descurce.

Problema rămâne însă în marile corporaţii. Specialiștii în resurse umane încearcă să facă viaţa angajaţilor mai uşoară și să ofere consiliere acolo unde este nevoie. "Angajaţii beneficiează, de exemplu, de control medical periodic gratuit, suport psihologic. Locuri de muncă unde sunt instalate hamace sau poţi veni cu animale de companie", a declarat Cristina Nica, specialist resurse umane. Angajații mai spun că principalele metode de combatere a stresului la locul de muncă rămân concediul de odihnă și activitățile din timpul liber.

