Un sfert dintre tineri îşi ascund unele răsfăţuri de partener. Cel mai recent studiu despre felul în care îşi gestionează cuplurile banii scoate la iveală cifre neaşteptate. Bărbaţii sunt cei care ascund mai des bani de iubite sau soţii. Trei din zece recunosc: au un cont bancar de care partenera nu ştie. Şi tot atâtea femei mărturisesc că le deranjează ca partenerul să câştige mai puţin decât ele.

Când vine vorba de banii din casă, tinerii până în 30 de ani privesc lucrurile un pic mai altfel decât părinţii sau bunicii lor. Sunt ceva mai indulgenţi cu ei înşişi, iar unii dintre ei, mai puţin generoşi cu partenerii.

"Doar preţul uneori! Adică dacă mi-am cumpărat o geantă, i-am zis că am dat mai puţin pe ea. Deşi nu avem banii la comun, ar vrea să fiu mai strângătoare", explică o tânără.

"Îi zic aşa, când mai fac câte o prostie. Îmi iau lucruri scumpe care nu-mi trebuie. Îi şi zic - mi-aş lua aia! Nu e bine, că nu stiu ce, şi mi-o iau, că ce să fac?", explică un tânăr.

Articolul continuă după reclamă

"Pe primul loc în topul cheltuielilor pe care le ascundem de partener sunt hainele de brand pe care ni le cumpărăm: 36% recunosc că nu-i spun partenerului cât i-a costat cu adevărat să îşi reînnoiască garderoba. Urmează micile răsfăţuri culinare: un sfert dintre noi dăm comenzi de mâncare pe ascuns, iar un român din cinci bagă bani... în jocuri video. Tinerii mai ascund frecvent cheltuielile făcute la pariuri, abonamentele la platformele de adulți sau şi mai grav în cuplu, la cele de dating", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Dacă sunt într-adevăr ascunse cu bună ştiinţă, pot fi considerate o formă de trădare pentru partener. Dacă însă sunt nişte economii despre care partenerul ştie - care sunt private, personale, dar noi avem transparenţă sau conversaţie despre acest lucru, atunci aceasta nu e o formă de trădare. Infidelitatea, chiar şi aceea financiară apare atunci când noi ne încălcăm ca parteneri nişte acorduri", explică Oana Calnegru, psiholog.

Aproape jumătate dintre cuplurile generaţiei Z fac jumi-juma cheltuielile, indiferent de venituri.

"Diferenţele dintre genuri cumva tind să dispară. Tinde să fie o generaţie egalitaristă în ceea ce priveşte împărţirea costurilor şi beneficiilor", explică Paul Kasprovschi, sociolog.

Totuşi, trei din zece femei se declară nemulţumite dacă aduc mai mulţi bani în casă decât partenerii lor.

"Cred că băieţii sunt deranjaţi dacă ei câştigă semnificativ mai mult la cuplurile mai tinere, până în 25 de ani, peste 25 de ani, femeile au nevoie de acest echilibru. Jumătate dintre respondenţi îşi doresc să-şi pună banii pentru cheltuieli comune", explică Nicoleta Deliu, expert educaţie financiară bancă.

Cel mai des, economiile comune se duc pe avans la casă, un fond pentru copil, bani de nuntă sau vacanţe şi festivaluri.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰