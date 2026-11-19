Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Europa, inclusiv în România, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă. Ambasada SUA la București avertizează asupra riscului unor atacuri teroriste în locurile aglomerate, precum piețele, centrele comerciale sau lăcașurile de cult. Autoritățile americane le recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să evite manifestațiile și zonele cu o prezență ridicată a forțelor de ordine.

Alerta, publicată pe 17 noiembrie 2026 de Ambasada Statelor Unite în România, vizează întregul continent european. Potrivit avertismentului, sezonul sărbătorilor aduce riscuri suplimentare de securitate, în special în zonele unde se adună un număr mare de persoane.

Autoritățile americane atrag atenția că evenimentele publice și adunările numeroase pot deveni ținte pentru grupările teroriste sau pentru infractori. Atacurile ar putea avea loc fără niciun avertisment prealabil, inclusiv în spații frecventate de turiști.

Grupările teroriste și atacatorii individuali, menționați în alerta SUA

Potrivit alertei de securitate, teroriștii, inclusiv persoanele care acționează pe cont propriu, ar putea viza locuri aglomerate, precum piețele, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte spații publice.

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Ambasada SUA le recomandă cetățenilor americani să manifeste o vigilență sporită la festivalurile și evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor, dar și în zonele turistice populare.

De asemenea, americanii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită persoanelor și activităților din jurul lor și să respecte întotdeauna instrucțiunile poliției și ale serviciilor de intervenție.

Avertismentul are caracter preventiv și nu indică existența unei amenințări teroriste concrete sau iminente în România. Recomandările se aplică tuturor țărilor europene.

Unde ar putea avea loc atacuri teroriste, potrivit avertismentului american

Pe lângă riscurile de securitate, autoritățile americane avertizează că deplasările și activitățile zilnice ar putea fi afectate în Europa în perioada sărbătorilor.

Ambasada SUA precizează că grevele și demonstrațiile au devenit mai frecvente în ultimele luni. În noiembrie, amenințările cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene și au provocat perturbări ale zborurilor.

Ce recomandări au transmis autoritățile americane

În alerta publicată de Ambasada SUA la București sunt prezentate mai multe măsuri de precauție pe care cetățenii americani ar trebui să le respecte în perioada următoare.

Aceștia sunt sfătuiți să rămână vigilenți, să evite demonstrațiile și zonele în care există o prezență semnificativă a poliției, să păstreze un profil discret și să își asigure bunurile de valoare atunci când se află în spații publice.

De asemenea, este recomandat ca persoanele care călătoresc să contacteze rudele sau prietenii pentru a-i informa despre modificările planurilor de deplasare. În cazul evacuării unei zone sau al redirecționării unui zbor, cetățenii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților și ale personalului responsabil.

Ambasada le mai recomandă americanilor să urmărească informațiile locale și să respecte indicațiile autorităților din țările în care se află.