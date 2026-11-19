Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a declarat, joi, că deponeul de deşeuri nepericuloase de la Ghizela s-a modernizat cu două noi staţii de tratare a levigatului, una dintre ele fiind deja funcţională, cea de-a doua urmând să fie activată în zilele următoare, când capacitatea de tratare va ajunge la 12 tone de levigat pe oră.

Liderul administraţiei judeţene a explicat că tratarea defectuoasă a levigatului a fost una dintre marile probleme ale deponeului de la Ghizela, numeroasele verificări care au avut loc de-a lungul timpului scoţând la iveală o mulţime de neregularităţi, cea mai periculoasă pentru populaţie fiind legată de levigat.

"Instalaţiile cu care se lucra nu mai respectau normele, erau vechi, iar o investiţie pentru modernizarea acestora era obligatorie. De acum, situaţia se schimbă. Avem două staţii de tratare a levigatului recertificate, dotate cu echipamente de ultimă generaţie, toate elementele principale fiind înlocuite cu unele noi. Una dintre staţii este pusă deja în funcţiune, iar cea de-a doua va fi dată în folosinţă peste câteva zile. Când ambele vor fi la capacitate maximă, la Ghizela vor fi tratate 12 tone de levigat pe oră. Este un pas important pe care îl facem spre operaţionalizarea completă a deponeului", a explicat Alfred Simonis, în şedinţa extraordinară a CJ Timiş.

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Preşedintele CJ Timiş a punctat că situaţia de la Ghizela s-a îmbunătăţit în ultima perioadă, după ce celula 3 a fost recepţionată, iar cele două noi staţii de tratare a levigatului urmează să fie funcţionale, ambele, în scurt timp.

"După obţinerea tuturor avizelor, vom putea depozita toate deşeurile din Timiş aici şi nu vom mai fi nevoiţi să transportăm gunoiul în alte judeţe", a subliniat Simonis.

La finele anului trecut, problema levigatului de la Ghizela devenise un potenţial dezastru ecologic, motiv pentru care Simonis a cerut rezilierea contractului cu fostul operator angajat de administraţiile precedente.

Cele două vechi celule nefiind corespunzătoare, CJ Timiş a dispus închiderea lor, iar din acel moment deşeurile nepericuloase colectate din judeţ au fost transportate în judeţele vecine pentru tratare.

"Inspectorii de mediu au constatat că celula a doua, locul unde este depozitat gunoiul, a depăşit deja capacitatea maximă cu mult înainte de vreme. Unul dintre motive este acela că deşeurile au fost puse la grămadă fără a fi selectate. RETIM şi-a bătut practic joc de locuitorii din Timiş. Ne-a obligat să colectăm selectiv, ba chiar a dat amenzi celor care nu respectau această colectare selectivă în pubele, în timp ce angajaţii săi le amestecau şi le aruncau în aceeaşi groapă. Dacă acest levigat ajunge în râurile Timiş şi Bega distruge tot ceea ce este în aval. De-a lungul timpului, au mai existat deversări în râul Timiş, tot de la Ghizela, au fost sesizări la instituţiile statului, dar până acum, absolut nimeni nu a făcut nimic. Putem vorbi chiar de o neglijenţă criminală, poate de complicitate. Însă, nu poţi să cumperi la nesfârşit tăcerea, indiferent câţi bani ai", preciza, la acel moment, şeful administraţiei judeţene din Timiş.