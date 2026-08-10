Zbor din Canada anulat, după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să își pună centura de siguranță

Un zbor din Canada a fost anulat după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să își pună centura de siguranță. Avionul companiei Porter Airlines se îndrepta spre pista de decolare, când a devenit prea dificil pentru membrii echipajulul să convingă un copil în a sta pe scaun, pentru a-şi pune centura.

Potrivit companiei aeriene, atât părintele copilului, cât și membrii echipajului au încercat de mai multe ori să îl convingă să stea pe scaun și să își pună centura, însă fără succes. Din acest motiv, avionul a fost nevoit să se întoarcă la poarta de îmbarcare, pentru ca părintele și copilul să poată coborî, împreună cu bagajele lor, potrivit SkyNews.

De ce a fost anulat zborul

Și ceilalți pasageri au fost nevoiți să coboare din avion, deoarece planul de zbor trebuia refăcut, iar echipajul trebuia să completeze din nou anumite documente. Întreaga situație a provocat însă o întârziere atât de mare, încât avionul nu a mai putut decola înainte de închiderea pistei, la ora 00:30. Astfel, pasagerii care trebuiau să ajungă la Toronto au rămas peste noapte în British Columbia.

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Într-un comunicat, Porter Airlines a precizat că minorul "stătea în picioare pe scaun", ceea ce făcea ca decolarea să nu poată avea loc în condiții de siguranță. Nu se știe exact ce vârstă avea copilul și nici câți pasageri se aflau în acel moment la bordul avionului, care are o capacitate de 132 de locuri.

Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor afectați de incident și a confirmat că aceștia au fost mutați pe un alt zbor, programat pentru ziua următoare. Mai mulți pasageri au declarat pentru postul canadian CBC că situația a provocat "foarte multă frustrare".

Unul dintre pasageri a spus că minorul nu se purta urât și nici nu părea să aibă un simplu disconfort, ci era mai degrabă speriat. Potrivit acestuia, copilul se ascundea în mod repetat sub scaun. Atunci când cineva încerca să îl așeze și să îi pună centura, reușea să alunece pe dedesubt și să iasă din nou.

O altă pasageră a spus că a durat foarte mult până când părintele și copilul au coborât din avion și a criticat modul în care compania aeriană a comunicat cu pasagerii după anularea zborului.

Unii dintre călători au fost nevoiți să caute camere disponibile la hotelurile din apropiere, iar acum cer companiei aeriene să le despăgubească cheltuielile suplimentare.