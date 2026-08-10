Pentagonul pune presiune pe companiile de apărare pentru a crește rapid producția de armament în SUA

După ce războiul cu Iranul a redus considerabil stocurile de muniție și interceptori ale Statelor Unite, Pentagonul pune presiune pe companiile americane de apărare, în scopul de a crește rapid producția de armament.

Solicitarea vine într-un moment tensionat, în care administrația Donald Trump încearcă să respingă public informațiile privind o posibilă criză a munițiilor americane, transmite AP. În urmă cu câteva zile, președintele SUA afirma că țara are "cantități uriașe" de muniții și că producția continuă să crească. În același timp, Pentagonul confirmă că încearcă să accelereze semnificativ producția de armament, potrivit Mediafax.

Ce termen au primit companiile de apărare

Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, le-a transmis miercuri liderilor industriei de apărare că trebuie să prezinte, în cel mult 21 de zile, planuri pentru livrări mai rapide și creșterea producției pentru sistemele considerate esențiale. "Ciclurile de dezvoltare care durează ani nu sunt acceptabile", a scris Feinberg într-un document obținut de The Washington Post.

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Pentagonul vrea astfel să reducă timpul necesar pentru producerea și livrarea armamentului, dar și să extindă capacitatea industriei americane de apărare. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat sâmbătă că documentul este autentic. El a precizat că măsurile vor contribui la bugetul pentru anul fiscal 2028 și fac parte din eforturile administrației de reconstruire a bazei industriale de apărare a Statelor Unite.

Stocurile de rachete Patriot au scăzut cu cel puțin 65%. Problema este deosebit de importantă în cazul sistemelor de apărare antiaeriană. Potrivit unei analize a Center for Strategic and International Studies (CSIS), armata americană avea înainte de războiul cu Iranul aproximativ 2.330 de interceptori Patriot. Numărul acestora a scăzut la aproximativ 1.030 în momentul încetării focului din aprilie. După reluarea recentă a luptelor, estimarea indică între 759 și 827 de interceptori disponibili. Asta înseamnă o reducere de cel puțin 65% față de nivelul de dinaintea conflictului.

Situația este similară în cazul sistemului THAAD, utilizat pentru interceptarea rachetelor balistice. Stocul american este estimat în prezent la între 234 și 278 de interceptori, cu cel puțin 38% mai puține decât înainte de război. Reducerea stocurilor poate obliga Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu să fie mai selectivi în folosirea sistemelor de apărare. În anumite situații, acest lucru ar putea însemna lansarea unui număr mai mic de interceptori împotriva dronelor și rachetelor iraniene, crescând riscul ca unele dintre acestea să își atingă țintele.

Ce susţine Trump despre stocul de muniţie din SUA

Presiunea pusă acum pe industria de apărare vine după ce Donald Trump a respins public informațiile privind diminuarea rezervelor americane. Președintele a afirmat joi, pe platforma Truth Social, că Statele Unite dispun de „cantități uriașe” de muniții și că noi arme sunt produse și livrate către armata americană. Administrația sa a negat, de asemenea, informațiile potrivit cărora lipsa anumitor arme ar fi influențat deciziile militare în conflictul cu Iranul. Totuși, documentul Pentagonului arată că autoritățile americane consideră necesară o accelerare substanțială a producției.

Finanțarea apărării este un subiect sensibil în SUA. Solicitarea a fost făcută într-un moment în care Congresul SUA nu a reușit încă să deblocheze un nou proiect major de finanțare a apărării. Administrația Trump a cerut creșterea bugetului Pentagonului la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, de la circa 900 de miliarde de dolari în anul precedent. Miza nu este doar refacerea stocurilor consumate în conflictul cu Iranul. Pentagonul încearcă să își consolideze capacitatea de producție într-un moment în care Statele Unite se confruntă simultan cu mai multe provocări militare și strategice.