Suspans uriaş la Cannes înainte de seara cea mai aşteptată a Festivalului de Film. Juriul va anunţa marii câştigători, iar filmul Fjord, al regizorului Cristian Mungiu, este printre favoriţii la trofeul Palme d'Or. Pelicula a primit deja prima recunoaştere oficială şi a fost recompensată cu premiul François Chalais. Primul câştigător al festivalului nu este însă vreun actor cunoscut. O căţeluşă din Chile a fost premiată cu Palme DOG pentru prestaţia pe marele ecran.

Ca în fiecare an, cei nouă membri ai juriului de la Cannes s-au reunit de dimineaţă într-o vilă aflată pe unul din dealurile din jurul oraşului şi au stabilit deja cei şapte mari câştigători. Noi îi vom afla abia după ora 21. Anul acesta, juriul a avut de ales dintre 22 de pelicule.

"Astăzi aflăm cine ia Palm d'Or-ul, desigur ne dorim ca România să fie câştigătoare, prin prezenţa lui Cristian Mungiu cu filmul său Fjord, un film despre care s-a discutat îndelung. Ovaţii de douăsprezece minute, după proiecţia oficială, aprecieri şi la adresa lui Sebastian Stan şi a actriţei principale Renate Reinsve pe care o ştiţi din 'Sentimental Value'", explică Teodora Tompea, jurnalist Observator.

Pe lângă Fjord, presa franceză şi criticii au selectat alte patru producţii cu şanse reale la marele trofeu - La Bola Negra, regizată de Javier Ambrossi şi Javier Calvo, Coward, de Lukas Dhont, Minotaur, de Andrey Zvyagintsev şi Notre Salut, al francezului Emmanuel Marre

Într-un interviu exclusiv pentru Observator, regizorul român care are deja un Palme d'Or în palmares a vorbit despre cel mai important mesaj pe care a dorit să îl transmită prin intermediul filmului.

"Filmul te încurajează să ai o opinie socială care să schimbe un pic felul în care te raportezi la ceilalți. Trebuie să facem un mic pas înapoi, să înțelegem că dacă fiecare dintre noi consideră întotdeauna că are dreptate și că ceilalți sunt niște idioti spălați pe creier, nu o să progresăm. Va fi această violență socială în continuare și că trebuie să avem acest bun simț de a căuta să ne înțelegem undeva la mijloc", explică regizorul Cristian Mungiu.

Inspirat de un caz real de la mijlocul deceniului trecut, Cristian Mungiu a documentat pelicula timp de patru ani. Efortul său a fost răsplătit vineri, când Fjord a primit premiul Francois Chalais, acordat filmelor care promovează valorile jurnalismului și căutarea adevărului.

Trofeul a fost ridicat de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru și de producătorul filmului, Tudor Reu.

Iar astăzi, Fjord a primit şi Premiul pentru Cetățenie, pentru promovarea solidarității, dreptății și umanismului. Pe lângă Mungiu şi Sebastian Stan, România este în cursă la Cannes şi prin Radu Jude, în secțiunea Quinzaine des cinéastes cu filmul "Jurnalul unei cameriste", şi Paul Negoescu, prezent la Écrans Juniors cu pelicula "Atlasul universului".

Vineri seară, organizatorii au luat o pauză de la deliberări şi au anunţat şi trofeul Palme Dog. Căţeluşa Yuri a fost recompensată pentru cea mai bună interpretare canină pentru apariţia in filmul "La Perra".

