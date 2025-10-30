Poliţiştii au făcut primele reţineri după explozia blocului din Rahova! Un angajat de la Distrigaz şi doi de la firma care au verificat ţevile din apartamente sunt acuzaţi de distrugere urmată de dezastru. Ordonanţa de reţinere a expirat, însă, iar suspecţii sunt liberi acum. Judecătorii vor decide mâine dacă îi arestează în timpul anchetei.

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după audieri care au durat 12 ore. Anchetatorii îi acuză că au tratat superficial apelurilor locatarilor din blocul care a sărit în aer şi că puteau evita tragedia dacă urmau procedurile legale.

Angajatul Distrigaz, acuzat că nu a respectat protocolul de siguranță

Angajatul de la Distrigaz a ajuns la blocul în care se simţea miros de gaz în dimineaţa exploziei. A oprit robinetul principal de alimentare, dar nu a măsurat nivelul metanului din aer, nu a luat măsuri de siguranţă şi nu şi-a anunţat superiorii pentru a trimite o echipă de intervenţie la faţa locului.

"Ne exprimăm deplina solidaritate cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă. Angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut", a transmis oficial Distrigaz Sud.

Distrigaz a anunţat astăzi că acţionat corect în cazul blocului din Rahova şi că îşi va asuma răspunderea dacă îi va fi dovedită vinovăţia. Procurorii pun accent, însă, pe faptul că în 24 de ore au fost 4 solicitări din partea locatarilor, iar după acestea a urma explozia.

Firma de verificări ar fi părăsit zona fără să identifice scurgerea

Anchetatorii îi acuză pe cei doi angajaţi ai firmei autorizate să verifice reţeaua de gaz că nu au localizat defecţiunea şi au părăsit zona fără să extindă cercetările.

Între timp, oamenii acuză firmele acreditate să facă reviziile instalaţiilor şi centralelor termice cu gaz.

"De la gaze, să vină să-mi facă o verificare la centrală. Nici nu a venit să vadă şi au zis că nu au piese pentru centrală", a spus o locatară din Bucureşti.

Proprietarii apartamentelor din blocurile vecine încearcă acum să îşi repare locuinţele.

Angajații riscă până la 12 ani de închisoare

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart aproape toate geamurile blocului vecin. În acest apartament ferestrele au fost acoperite provizoriu cu folie de plastic.

"Aşteptăm să vină pentru verificare de curent şi să plătim 350 de lei. Da... dacă vi se pare normal lucrul acesta. De ce nu a virat Primăria, că mi se pare ok. Sau au zis că o să ne dea banii înapoi, dar nu ştiu cât va fi de adevărat", a mai precizat o femeie.

Angajaţii acuzaţi ar putea fi condamnaţi la 12 ani de închisoare, după ce procurorii au asimilat cazul cu tragedia de la Crevedia, de acum doi ani.

