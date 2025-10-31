Cei trei suspecţi reţinuţi în dosarul anchetei exploziei din cartierul Rahova vor afla astăzi, dacă vor ajunge sau nu, în arest. Vorbim despre un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei care au venit la bloc pentru a verifica branşamentul. Ieri le-au expirat ordonanţele de reţinere, aşa că suspecţii sunt liberi. Toţi trei sunt acuzaţi de distrugere din culpă. Vă reamintim că atât, Distrigaz Sud, cât şi firma autorizată ANRE au fost puse sub acuzare în cadrul anchetei.

Ieri, cei trei bărbaţi, un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei private autorizate de ANRE au stat mai bine de patru ore în starea de judecată, timp în care au dat explicaţii cu privire la cele întâmplate, iar în faţa judecătorului, conform unor surse judiciare au declarat că în momentul în care s-au prezentat la bloc ar fi simţit miros de fum şi nu de gaz.

Riscă până la 12 ani de închisoare

Sunt acuzaţi de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, faptă conform legii se pedepseşte cu până la 12 ani de închisoare. Rămâne de văzut ce decizie va lua instanţa astăzi, în mai puţin de două ore.

Articolul continuă după reclamă

După şedinţă au fost lăsaţi să plece acasă pentru că le-a expirat mandatul de reţinere, cel de 24 de ore, aşa că în acest moment ei sunt liberi. Însă dacă se va decide că vor fi plasaţi în arest preventiv vor trebui să se prezinte la poliţie şi să se predea. De distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, sunt acuzate şi cele două companii, Distrigaz şi firma privată. De asemenea, firma privată a primit interdicţia de a-şi mai desfăşura activitatea timp de 60 de zile.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰