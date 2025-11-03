Trei săptămâni au trecut de la explozia blocului din Rahova, iar mii de oameni încă nu-şi găsesc liniştea. Un cartier întreg nu se poate racorda la utilităţi, pentru că firmele acreditate ar refuza solicitările locatarilor să intervină. Astăzi, angajaţii Distrigaz au constatat noi probleme la blocurile din jur - ţevi vechi şi revizii care nu s-au mai făcut la instalaţiile de gaze.

Zeci de blocuri din cartierul Rahova joacă în acelaşi scenariu. Zona este plina de angajați de la Distrigaz dar si de la compania de electricitate. Se înlocuiesc țevile distruse in urma exploziei, pe un alt traseu însă, pt ca pe langa blocul care sta sa cada nu se mai poate interveni. Chiar și cu teava înlocuită, locatarii blocurilor din zona mai au mult de așteptat pana cand se va relua alimentarea cu gaze. Locatarii din zonă acuză firmele private autorizate ANRE că refuză să vină la solicitările lor de repunere în funcţiune a instalaţiilor.

Oamenii folosesc reşouri şi plite ca să se încălzească şi să facă mâncare

Oamenii folosesc reşouri şi plite ca să se încălzească şi să facă mâncare. "Au venit de la Distrigaz, apoi au venit firme, care mai de care cer bani, nu ştiu câţi bani ca să pune aia, să pună aia", spune o femeie. Locatarii de pe cele trei scări din vecinătatea blocului care a sărit în aer nu au nici gaze, nici curent electric. În acest bloc, un singur om a acceptat să locuiască în asemenea condiţii. Sute de locatari sunt în continuare cazaţi în hoteluri şi apartamente închiriate de primăria Capitalei. Toţi vor acum daune pentru chinul prin care trec.

"Vorbim de nişte milioane de euro bune, cumulate. Să vedem ce se va aduna până la finalul acestui proces, pt că toate acele apartamente, câteva zeci. Fiecare în parte trebuie sa se constituie in parte civila in procesul penal si sa ceara contravaloarea propriului apartament", a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei gravidei decedate. O analiză făcută de Asociaţia Energia Inteligenţă arată că în România sunt de 100 de ori mai mulţi morţi, la un kilometru de conductă de distribuţie gaze, decât în Europa de Vest. Iar cauza principală a accidentelor o reprezintă lipsa efectuării verifcăriilor și a reviziilor instalațiilor de gaze.

